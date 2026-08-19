Horizon Hunters Gathering rebooté [UP]

Mais que diable sont-ils partis faire dans cette galère ? Pas grand-monde attendait quelque chose de Horizon Hunters Gathering et après une phase de playtest apparemment catastrophique (le jeu fonctionnait, juste que tout le monde s'en fout), Jason Schreier nous apprend que PlayStation vient de rebooter le chantier.
Ce ne sera donc plus un GAAS, mais un jeu coop plus traditionnel à une échelle de moindre envergure (avec une meilleure mise en avant du scénario). Pourquoi pas, encore plus si leur vient l'idée de changer totalement la DA, mais Schreier soulève une autre problématique : la quasi-totalité de Guerilla est sur ce jeu, et nous ne sommes donc pas près de voir la couleur du véritable Horizon 3.
UPDATE
- Le reboot a été initié en juin. Guerilla a jusqu'à décembre pour convaincre PlayStation de la valeur du projet.
- L'équipe a été scindée en deux, la deuxième est partie sur un nouveau projet qui lui aussi devra prouver sa pertinence en décembre.
PlayStation c'est du solo et point barre. Vous n'aurez jamais votre Fortnite. Une génération pour le comprendre mais cela ne semble pas suffisant...
shanks Après Hermen Hulst protégera son studio jusqu'au bout même s'ils sont à l'agonie, je pense
Encore un jeu à service by Sony qui va finir annulé, GG les gars vous êtes vraiment au top sur cette gén
Je rigole mais ça me fait vraiment mal de voir ce que cette boîte est devenu depuis que la direction a été confié à la branche US, je me suis d'ailleurs commandé une PS2 pour retrouver la vibe de la marque que j'ai aimé pendant de nombreuses années.
Regarde moi dans les yeux et dis moi que t'aurais pu croire à une fermeture de Bluepoint 2 semaines avant l'annonce officielle.
Ils font tout sauf ce que les joueurs veulent, Horizon 3 plus tot c’était pas trop demandé surtout que la fin de H2 c’est un peu un cliffhanger
Comment l’équipe de management est toujours inchangée après autant d’échecs ?
Leur image est devenue risible, leur communication est devenue une blague, les jeux GaaS sont la plupart annulés ou en passe de l’être, Bungie est un naufrage industriel..des millards en pertes opérationnelles
C’est fou de voir aucune responsabilité prise, ils réussissent parce que xbox est ridicule, par nostalgie..et grâce aux jeux que aujourd’hui ils refusent de faire
Playstation est tellement content qu'ils ont un ultimatum.
sey75 Il va fermer sa gueule le nouveau un peu, tu fais la leçon a tout le monde depuis ton arrivée.
Obligé tes un DC
Le pire c'est que si la marque venait à mourir les mecs en auraient rien à foutre en dehors de l'argent perdu et iront se trouver une autre activité à détruire.
J'ai fini Horizon 1 et 2 sur PS4 et PS5, j'ai fait les deux DLCs, j'ai fait Lego Horizon (malgré le côté gamin), Horizon Dawn est dans mon top 3 ever, et pourtant jamais je n'ai été intéressé par Horizon Hunters Gathering.
Le flop était évident dès lors qu'un autre jeu online était annoncé à côté sur PC, avec des cinématiques impressionnantes et pas un game design Fortnite.
Comme beaucoup j'espère que le chantier Horizon 3 sera lancé bientôt, même si je m'attends à ne le voir débouler qu'en milieu de gen PS6.
Bon dieu....le plus flippant, c'est que nous savons tous que ça va faire un flop, les mecs crachent des millions en pensant détenir le nouveau Fortnite...
Je sais pas comment ça marche dans leur tête mais ils n'ont pas de master ou doctorat, tu peux pas être aussi borné et con et faire tourner une aussi grosse corpo.
Une mascarade....
Ils vont juste crouler sur les dettes, et faire faillite à cause des projets GAAS qui ont tous flopper, retenez bien ça.
C'est pas la fin du disque qui va causer du tort à Playstation, c'est d'être aussi borné pour crée une poule aux oeufs d'or....
Mais comment peut-on prendre ce genre de décision ?
Qu'on aime ou pas Horizon, elle a fait 40m de ventes, le projet était dès le départ prévu comme une trilogie, la fin du 2 annonce clairement le 3...
Et puis finalement se dire "Oh, si on faisait une pause de 5 ans pour faire un Gaas Horizon qui n'a rien à voir avec le jeu solo, ni la DA, et encore moins le gameplay ?"
C'est necessaire pour les fans d'Horizon qui veulent la fin de la trilogie.
C'est necessaire pour les anciens fans Killzone qui veulent passer a autre chose.
negan on est de nouveau envahi par des "nouveaux" comptes lourdingues et moralisateurs
C'est ça, ils voient ça uniquement comme un moyen de faire du fric et n'auront aucun scrupule à arrêter si ce n'est plus rentable, l'époque où des vrais amoureux du JV étaient à la tête de la branche PlayStation est terminée...
Trop tard pour ce Horizon à moins de proposer une feature vraiment différenciante et qui mérite d’y consacrer des heures. J’attendais plutôt un 3 car le 2 n’était pas mauvais. Vivement que les décisionnaires soient remplacés par des passionnés de JV et pas de tableaux Excel et argent facile uniquement.
Sinon un soul sacrifice 2 ?! Ah mince... ils n'ont plus japan studio
Sony s'est vraiment adapté à la nouvelle génération de joueurs, les joueurs BR et cie. C'est navrant...
Qu'ils se sortent les doigts du fiac et qu'ils comprennent enfin qu'ils doivent redescendre un peu de leur nuage là.
C'est plus l'époque PS4, les gens destestent Playstation de plus en plus et qu'ils n'ont pas sortit de banger depuis début 2021 (hors Astrobot)
Et si tous leurs studios doivent prendre pour les mauvais choix de Sony, c'est triste, mais ce sera mérité. Les suites moins bonnes, ou qui se reposent sur les acquis en rallongeant la durée de vie artificiellement, ça va deux seconde.
GOW Ragnarok, Horizon 2, SAROS, Spider-Man 2, Ghost of Yotei,... tous ces jeux ont amélioré plein de chose par rapport aux jeux précédents mais sont pourtant moins bon voir décevant. Et je ne parle pas de tous les choix de Merde de Sony.
Au fait il y a quelques jours, j'ai reçu une invitation pour une autre daube GaaS en violet fluo éditée par Sony, 4:Loop.
Entre ceux-là et FairGames, la relève de Concord est assurée !