Horizon Hunters Gathering rebooté [UP]

Mais que diable sont-ils partis faire dans cette galère ? Pas grand-monde attendait quelque chose deet après une phase de playtest apparemment catastrophique (le jeu fonctionnait, juste que tout le monde s'en fout), Jason Schreier nous apprend que PlayStation vient de rebooter le chantier.Ce ne sera donc plus un GAAS, mais un jeu coop plus traditionnel à une échelle de moindre envergure (avec une meilleure mise en avant du scénario). Pourquoi pas, encore plus si leur vient l'idée de changer totalement la DA, mais Schreier soulève une autre problématique : la quasi-totalité de Guerilla est sur ce jeu, et nous ne sommes donc pas près de voir la couleur du véritable- Le reboot a été initié en juin. Guerilla a jusqu'à décembre pour convaincre PlayStation de la valeur du projet.- L'équipe a été scindée en deux, la deuxième est partie sur un nouveau projet qui lui aussi devra prouver sa pertinence en décembre.