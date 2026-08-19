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Horizon Hunters Gathering rebooté [UP]
Mais que diable sont-ils partis faire dans cette galère ? Pas grand-monde attendait quelque chose de Horizon Hunters Gathering et après une phase de playtest apparemment catastrophique (le jeu fonctionnait, juste que tout le monde s'en fout), Jason Schreier nous apprend que PlayStation vient de rebooter le chantier.

Ce ne sera donc plus un GAAS, mais un jeu coop plus traditionnel à une échelle de moindre envergure (avec une meilleure mise en avant du scénario). Pourquoi pas, encore plus si leur vient l'idée de changer totalement la DA, mais Schreier soulève une autre problématique : la quasi-totalité de Guerilla est sur ce jeu, et nous ne sommes donc pas près de voir la couleur du véritable Horizon 3.

UPDATE

- Le reboot a été initié en juin. Guerilla a jusqu'à décembre pour convaincre PlayStation de la valeur du projet.
- L'équipe a été scindée en deux, la deuxième est partie sur un nouveau projet qui lui aussi devra prouver sa pertinence en décembre.

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publié le 19/08/2026 à 13:02 par Gamekyo
commentaires (56)
negan publié le 19/08/2026 à 13:03
Le perte de temps et d'argent bordel
schwarzie publié le 19/08/2026 à 13:04
Quel gâchis pour Guerilla. Un nouveau KillZone ou une nouvelle licence aurait été tellement mieux !
raioh publié le 19/08/2026 à 13:04
Surprenant... (non)
shanks publié le 19/08/2026 à 13:04
Une vraie génération sacrifiée...
rufus publié le 19/08/2026 à 13:06
shanks bha oui et non. Personne n'oublige les gens a acheter une PS6. On peut très bien rester sur la 5. Ok, les jeux sont annulés... Mais on s'en fout. On reste encore plusieurs années dessus.
zanpa publié le 19/08/2026 à 13:06
cette génération ps5 est vraiment merdique que des mauvais choix de sony
link571 publié le 19/08/2026 à 13:06
Quelle galère ! Sérieux pourquoi ne pas l’avoir directement annulé ?!
guiguif publié le 19/08/2026 à 13:06
yanssou publié le 19/08/2026 à 13:09
https://i.gifer.com/XaaW.gif
altendorf publié le 19/08/2026 à 13:09
Une fois la stratégie GAAS quasiment annulée, pourquoi continuer a s'accrocher sur les derniers projets encore en cours alors que d'autres ont été annulé. Même si le jeu est bon, les joueurs n'en voudront pas. Helldivers 2 est un cas à part car la licence avait déjà son public et la grande majorité est sur PC maintenant.

PlayStation c'est du solo et point barre. Vous n'aurez jamais votre Fortnite. Une génération pour le comprendre mais cela ne semble pas suffisant...
shanks publié le 19/08/2026 à 13:11
J'veux pas faire flipper avec mon UP, mais la dernière fois qu'une équipe Sony a eu un projet ""annulé" et une deadline pour convaincre avec autre chose, c'était chez Bluepoint
yanssou publié le 19/08/2026 à 13:11
Ça cherche toujours à avoir son propre Fortnite c'est désespérant, le solo avant tout et des projets comme Helldrivers 2 c'est tout
playstation2008 publié le 19/08/2026 à 13:12
Punaise... Mais là c'est du sabotage !! Arrêtez tout sérieux !!

shanks Après Hermen Hulst protégera son studio jusqu'au bout même s'ils sont à l'agonie, je pense
gamerdome publié le 19/08/2026 à 13:13
Mais qu'ils arrêtent tout et fassent Horizon 3, ils n'ont pas encore perdu assez de temps et d'argent ???
altendorf publié le 19/08/2026 à 13:14
shanks Triste mais c'est juste l'équipe sur ce projet qui va trinquer
walterwhite publié le 19/08/2026 à 13:14
Décision de merde sur décision de merde, ne changez rien
tripy73 publié le 19/08/2026 à 13:15

Encore un jeu à service by Sony qui va finir annulé, GG les gars vous êtes vraiment au top sur cette gén

Je rigole mais ça me fait vraiment mal de voir ce que cette boîte est devenu depuis que la direction a été confié à la branche US, je me suis d'ailleurs commandé une PS2 pour retrouver la vibe de la marque que j'ai aimé pendant de nombreuses années.
guiguif publié le 19/08/2026 à 13:15
shanks Ouais enfin là c'est Guerilla, peu de chance qu'ils ferment
negan publié le 19/08/2026 à 13:17
guiguif Guérilla ou ND personne n'est a l'abri
shanks publié le 19/08/2026 à 13:17
guiguif
Regarde moi dans les yeux et dis moi que t'aurais pu croire à une fermeture de Bluepoint 2 semaines avant l'annonce officielle.
yanssou publié le 19/08/2026 à 13:20
Guérilla va fermer et la suite du 2 sera en série ou en film
djfab publié le 19/08/2026 à 13:21
Purée, on n'est pas pret de voir Horizon 3 ! Quelle perte de temps, c'est terrible ! Le pire c'est ça : "la quasi-totalité de Guerilla est sur ce jeu"
walterwhite publié le 19/08/2026 à 13:21
yanssou Pas besoin d’une suite, le 2 est déjà la suite de trop.
sey75 publié le 19/08/2026 à 13:21
Killzone mdr la réécriture et l’hypocrisie personne acheter les jeux mtn ça se plaint que la license n’est plus la
yanssou publié le 19/08/2026 à 13:23
walterwhite Je confirme
guiguif publié le 19/08/2026 à 13:25
shanks negan Non, mais Bluepoint c'etait du second couteau, on va pas comparer les ventes de leurs remake/remasters avec les ventes d'Horizon (franchise à 40M) ou de même de Killzone à l’époque.
djfab publié le 19/08/2026 à 13:27
Franchement, j'ai quand même du mal à croire que le développement d'Horizon 3 ne soit pas en cours. Comment ils ont pu mettre le GAAS en priorité alors qu'Horizon fait désormais partie de leurs plus grosses licences !? C'est vraiment incompréhensible.
wickette publié le 19/08/2026 à 13:28
Quelle blague

Ils font tout sauf ce que les joueurs veulent, Horizon 3 plus tot c’était pas trop demandé surtout que la fin de H2 c’est un peu un cliffhanger


Comment l’équipe de management est toujours inchangée après autant d’échecs ?

Leur image est devenue risible, leur communication est devenue une blague, les jeux GaaS sont la plupart annulés ou en passe de l’être, Bungie est un naufrage industriel..des millards en pertes opérationnelles

C’est fou de voir aucune responsabilité prise, ils réussissent parce que xbox est ridicule, par nostalgie..et grâce aux jeux que aujourd’hui ils refusent de faire
sey75 publié le 19/08/2026 à 13:29
Et l’hypocrisie de tout le monde en mode vous êtes déçu mdr vous vous en foutez mdr vous aller plus acheter du Sony et vous avez pas acheter horizon 2
riddler publié le 19/08/2026 à 13:29
Des gens sont payés pour prendre ce genre de décision … c’est toujours aussi sidérant pour moi
negan publié le 19/08/2026 à 13:31
guiguif on va pas comparer les ventes de leurs remake/remasters avec les ventes d'Horizon (franchise à 40M)

Playstation est tellement content qu'ils ont un ultimatum.

sey75 Il va fermer sa gueule le nouveau un peu, tu fais la leçon a tout le monde depuis ton arrivée.

Obligé tes un DC
e3ologue publié le 19/08/2026 à 13:31
tripy73 dans le même esprit je me rachète des jeux PSP, c'est vrai que le tournant en 10 ans est vraiment violent.
Le pire c'est que si la marque venait à mourir les mecs en auraient rien à foutre en dehors de l'argent perdu et iront se trouver une autre activité à détruire.
escobar publié le 19/08/2026 à 13:32
Quelle horreur
masharu publié le 19/08/2026 à 13:33
guiguif publié le 19/08/2026 à 13:33
negan Compare pas un jeu multi avec les deux jeux solo
magneto860 publié le 19/08/2026 à 13:37
Je suis un des joueurs préférés de Guerilla.

J'ai fini Horizon 1 et 2 sur PS4 et PS5, j'ai fait les deux DLCs, j'ai fait Lego Horizon (malgré le côté gamin), Horizon Dawn est dans mon top 3 ever, et pourtant jamais je n'ai été intéressé par Horizon Hunters Gathering.

Le flop était évident dès lors qu'un autre jeu online était annoncé à côté sur PC, avec des cinématiques impressionnantes et pas un game design Fortnite.

Comme beaucoup j'espère que le chantier Horizon 3 sera lancé bientôt, même si je m'attends à ne le voir débouler qu'en milieu de gen PS6.
ravyxxs publié le 19/08/2026 à 13:37
Sony qui ne sait pas dire non à un moment à Playstation et Herman...

Bon dieu....le plus flippant, c'est que nous savons tous que ça va faire un flop, les mecs crachent des millions en pensant détenir le nouveau Fortnite...

Je sais pas comment ça marche dans leur tête mais ils n'ont pas de master ou doctorat, tu peux pas être aussi borné et con et faire tourner une aussi grosse corpo.

Une mascarade....

Ils vont juste crouler sur les dettes, et faire faillite à cause des projets GAAS qui ont tous flopper, retenez bien ça.

C'est pas la fin du disque qui va causer du tort à Playstation, c'est d'être aussi borné pour crée une poule aux oeufs d'or....
aggrekuma publié le 19/08/2026 à 13:40
FORCEMENT, quand tu fais que des GAAS, pas besoin de physique
gamerdome publié le 19/08/2026 à 13:41
la quasi-totalité de Guerilla est sur ce jeu, et nous ne sommes donc pas près de voir la couleur du véritable Horizon 3.

Mais comment peut-on prendre ce genre de décision ?

Qu'on aime ou pas Horizon, elle a fait 40m de ventes, le projet était dès le départ prévu comme une trilogie, la fin du 2 annonce clairement le 3...

Et puis finalement se dire "Oh, si on faisait une pause de 5 ans pour faire un Gaas Horizon qui n'a rien à voir avec le jeu solo, ni la DA, et encore moins le gameplay ?"
legend83 publié le 19/08/2026 à 13:41
Mais c'est une blague. Libere ce studio et laissez les faire Horizon 3 puis passer a autre chose.

C'est necessaire pour les fans d'Horizon qui veulent la fin de la trilogie.
C'est necessaire pour les anciens fans Killzone qui veulent passer a autre chose.
sey75 publié le 19/08/2026 à 13:45
Que culot negan tu te met a genou pour une marque qui a meme pas proposer un jeu solo narratif bon depuis 15 ans mdr sans parler de ton niveau catastrophique sur Gears au meme niveau qu’un bots tu peine a faire du positif en game ????
djfab publié le 19/08/2026 à 13:45
gamerdome : +10000. J'avais entendu que chez Guerilla ils étaient très divisés par rapport à ces choix, beaucoup voulaient faire Horizon 3 en priorité (à raison au final !).
bladagun publié le 19/08/2026 à 13:48
J'ai envie d'avoir de la peine mais bon ils l'ont cherché...
gamerdome publié le 19/08/2026 à 13:50
djfab Si Horizon 3 est impacté par leurs décisions de merde -je veux dire plus que par l'énorme retard- je serai ultra dégouté.
zekk publié le 19/08/2026 à 13:56


negan on est de nouveau envahi par des "nouveaux" comptes lourdingues et moralisateurs
tripy73 publié le 19/08/2026 à 13:56
e3ologue : je te comprends, même si j'ai jamais été très console portable, je retourne de plus en plus vers les anciennes consoles, après avoir pris une GameCube et la PS2, je pense que je prendrai un petit PS1 pour compléter la collection.

C'est ça, ils voient ça uniquement comme un moyen de faire du fric et n'auront aucun scrupule à arrêter si ce n'est plus rentable, l'époque où des vrais amoureux du JV étaient à la tête de la branche PlayStation est terminée...
johnnymarston publié le 19/08/2026 à 13:58
Les gros studios et leur obsession avec les GAAS, alors qu’on observe bien que la plupart des joueurs de ce genre de produit aiment rester dans un jeu ou quelques jeux (Fortnite, Roblox, FC, Warzone, DOTA, etc) qu’ils chérissent et dans lesquels ils semblent y trouver du bon temps (du gaspillage de temps et d’argent à mon humble avis, mais chacun fait comme il veut) et que la vraie grosse difficulté est de les faire quitter ces jeux dans lesquels ils ont déjà « investi » tellement de temps et d’argent pour rejoindre ces nouvelles productions sans grande originalité qui plus est, pour grinder à nouveau.
Trop tard pour ce Horizon à moins de proposer une feature vraiment différenciante et qui mérite d’y consacrer des heures. J’attendais plutôt un 3 car le 2 n’était pas mauvais. Vivement que les décisionnaires soient remplacés par des passionnés de JV et pas de tableaux Excel et argent facile uniquement.
sey75 publié le 19/08/2026 à 13:59
Les « nouveaux » font pas plaisir au « anciens » puisque on leur dit le vérité qu’il veulent pas entendre ou que vous avez trop peur de leur dire c’est surtout ça la réalité negan il parle bcp mais il fait pas grand chose Xbox par ci Xbox par là mais quand il s’agit de finir les first party Xbox y’a pas grand monde ????
jackfrost publié le 19/08/2026 à 13:59
Vivement sa sortie pour voir le flop

Sinon un soul sacrifice 2 ?! Ah mince... ils n'ont plus japan studio

Sony s'est vraiment adapté à la nouvelle génération de joueurs, les joueurs BR et cie. C'est navrant...
negan publié le 19/08/2026 à 14:00
zekk Oui
aozora78 publié le 19/08/2026 à 14:03
J'aime cette news, ça montre que le studio est dans la panique et la galère, bien, ils vont comprendre que personne n'en a rien à foutre de la licence Horizon au delà des jeux principaux.

Qu'ils se sortent les doigts du fiac et qu'ils comprennent enfin qu'ils doivent redescendre un peu de leur nuage là.

C'est plus l'époque PS4, les gens destestent Playstation de plus en plus et qu'ils n'ont pas sortit de banger depuis début 2021 (hors Astrobot)

Et si tous leurs studios doivent prendre pour les mauvais choix de Sony, c'est triste, mais ce sera mérité. Les suites moins bonnes, ou qui se reposent sur les acquis en rallongeant la durée de vie artificiellement, ça va deux seconde.

GOW Ragnarok, Horizon 2, SAROS, Spider-Man 2, Ghost of Yotei,... tous ces jeux ont amélioré plein de chose par rapport aux jeux précédents mais sont pourtant moins bon voir décevant. Et je ne parle pas de tous les choix de Merde de Sony.
sey75 publié le 19/08/2026 à 14:03
Ça esquive mdr le pressing en 442 est terrible les arguments sont aussi vide que le nombre de jeu fini sur Xbox ????
sey75 publié le 19/08/2026 à 14:04
Il déteste PlayStation mais les ps5 les abonnement et les jeux first party comme Spiderman 2 Helldivers 2 Yotei ont était des succès et très apprécier faut que tu nous explique
abookhouseboy publié le 19/08/2026 à 14:11
Pourquoi persister avec cette bouse ?

Au fait il y a quelques jours, j'ai reçu une invitation pour une autre daube GaaS en violet fluo éditée par Sony, 4:Loop.

Entre ceux-là et FairGames, la relève de Concord est assurée !
zekk publié le 19/08/2026 à 14:27
sey75 Je suis pro-S, mais des mecs comme toi non merci, on en a marre des incels frustrés qui viennent se venger sur internet
azerty publié le 19/08/2026 à 14:40
Tout ce temps perdu. Le catalogue qu'on aurait eu sans ces merdes de jeu online.
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Horizon Hunters Gathering
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Nom : Horizon Hunters Gathering
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Guerrilla
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
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