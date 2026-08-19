Order of the Sinking Star : le prochain projet de Jonathan Blow a enfin une date

10 ans après l'incroyableet davantage après le déjà très marquant, Jonathan Blow reviendra donc le 8 octobre prochain (PC/PS5/NS2) avec, son nouveau projet destiné une nouvelle fois à nous défoncer la matière grise avec 1000 petites énigmes à résoudre dans un retour à la 2D mais en vue du dessus.Notons tout de même que cette fois, le génie créatif ne prendra pas tous les mérites puisque le projet est le fruit d'une collaboration avec d'autres designers de la scène indé (Jonah Ostroff, Patrick Traynor, Alan Hazalden…). La structure elle se découpera en 4 univers partant d'une même base, chacun avec ses propres mécaniques, qui finiront par se relier pour mixer le tout.Et si c'est trop compliqué à comprendre là de suite, une démo PC reste disponible, d'ailleurs très copieuse en contenu (une centaine d'énigmes).