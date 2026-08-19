Order of the Sinking Star : le prochain projet de Jonathan Blow a enfin une date
10 ans après l'incroyable The Witness et davantage après le déjà très marquant Braid, Jonathan Blow reviendra donc le 8 octobre prochain (PC/PS5/NS2) avec Order of the Sinking Star, son nouveau projet destiné une nouvelle fois à nous défoncer la matière grise avec 1000 petites énigmes à résoudre dans un retour à la 2D mais en vue du dessus.
Notons tout de même que cette fois, le génie créatif ne prendra pas tous les mérites puisque le projet est le fruit d'une collaboration avec d'autres designers de la scène indé (Jonah Ostroff, Patrick Traynor, Alan Hazalden…). La structure elle se découpera en 4 univers partant d'une même base, chacun avec ses propres mécaniques, qui finiront par se relier pour mixer le tout.
Et si c'est trop compliqué à comprendre là de suite, une démo PC reste disponible, d'ailleurs très copieuse en contenu (une centaine d'énigmes).
Le jeu est un régal pour les fans de puzzle game, encore une fois avec Blow on est face à du génie, que ce soit sur le Game Design ou le Level Design c'est une masterclass.
La démo laisse entrevoir tellement de secret et de puzzles méta qui font partit de la map open world, bref day one sans aucune hésitation de mon côté.
Les 100 puzzles de la démo se font en 10h sur un premier run, et c'est les 100 puzzles les plus "facile" du jeu. La durée de vie va largement dépassé les 100h