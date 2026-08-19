Hellraiser Revival : édition Digital Deluxe, bonus de précommande et arrivée d'une version Switch 2

Saber Interactive vient d'ouvrir les précommandes pour son attirant, avec déjà deux skin d'armes en bonus pour l'édition standard physique comme numérique (seulement 39,99€). Une édition Digital Deluxe (49,99€) ajoutera deux autres skins, une arme de mêlée, un charme et le combo OST numérique, artbook numérique, un comics numérique et enfin un filtre 80s qu'on aurait bien voulu gratos pour tous mais bon.Sortie prévue le 8 octobre (PC/PS5/XBS) avec en surprise le renfort d'une version Switch 2 (même date).