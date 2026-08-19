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NiOh 3 accueille sa première extension
C'est aujourd'hui que déboule la première des deux grosses extensions de NiOh 3 incarnées par un Pass à 39,99€, et pour « L'Enfer Déchaîné », nous aurons donc droit à une nouvelle ère (1651) et donc ce qu'il faut de nouveaux ennemis, boss et équipement dont un nouveau style (lance + bouclier).

Le DLC ouvre également les portes de la difficulté supérieure pour suer du sang mais obtenir en retour du matos de niveau Divin, et si vous consacrez votre existence au build parfait, accueillez également le nouveau système de parchemins pour farmer en boucle dans des défis en arène et obtenir la pièce d'équipement ultime (les stats bonus changent aléatoirement à chaque fois que vous relevez le défi).

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publié le 19/08/2026 à 09:59 par Gamekyo
commentaires (4)
temporell publié le 19/08/2026 à 10:36
un pass à 40€ faut commencer à aller se faire foutre à un moment
mattewlogan publié le 19/08/2026 à 10:41
J’attendrai le deuxième DLC pour me replonger dedans
coconutsu publié le 19/08/2026 à 11:10
J'ai laissé tombé car trop proche du 2 et pas fan du délire Ninja/samouraï.

Je pense quand même reprendre le jeu à un moment donné mais plus tard...
idd publié le 19/08/2026 à 11:16
Comme le dit temporell le prix est abusé, j'attends une promo sur le pass, et si c'est dans 2 ans ça attendra.
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Fiche descriptif
NiOh 3
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Nom : NiOh 3
Support : PC
Editeur : Koei Tecmo
Développeur : Team Ninja
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
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