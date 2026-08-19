NiOh 3 accueille sa première extension

C'est aujourd'hui que déboule la première des deux grosses extensions deincarnées par un Pass à 39,99€, et pour « L'Enfer Déchaîné », nous aurons donc droit à une nouvelle ère (1651) et donc ce qu'il faut de nouveaux ennemis, boss et équipement dont un nouveau style (lance + bouclier).Le DLC ouvre également les portes de la difficulté supérieure pour suer du sang mais obtenir en retour du matos de niveau Divin, et si vous consacrez votre existence au build parfait, accueillez également le nouveau système de parchemins pour farmer en boucle dans des défis en arène et obtenir la pièce d'équipement ultime (les stats bonus changent aléatoirement à chaque fois que vous relevez le défi).