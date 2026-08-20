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The Duskbloods : gameplay et explications
Si vous ne faîtes pas partie des élus qui auront accès à la phase test fermé de The Duskbloods ce week-end, les retours de la presse US sont tombés avec quelques vidéos de gameplay, d'ailleurs plus complètes que celle leakée ce matin.

Cela permet également de mieux comprendre cette expérience largement orientée PVP(VE), spécialement conçue par Miyazaki depuis 2021, une manière de dire que l'homme a été jusqu'au bout de ses intentions sans avoir été influencé par le succès de Elden Ring et sans que tout cela ait rapport avec Nightreign. L'homme a ajouté auprès de Game Informer qu'il n'abandonnera pas l'univers des jeux solo donc si celui-là ne vous intéresse pas, il vous suffit juste de continuer à patienter.

Le déroulé :

- 8 joueurs (pour 6 classes).
- 4 matchs à durée variable (les premiers peuvent prendre une dizaine de minutes).
- La Phase 1 est uniquement PVE et là pour gagner en puissance en butant des monstres et en explorant pour trouver un maximum de secrets.
- La Phase 2 et la Phase 3 ouvrent les possibilités de PVP néanmoins facultatives (mais le jeu pousse à cela, notamment avec des sanctuaires de bonus qu'il faut défendre face aux autres). Ces deux phases sont éliminatoires (trois joueurs avec le moins de vertus récoltés dégageront à la Phase 2, deux autres à la Phase 3).
- La Phase 4 placera les trois combattants restants dans une arène où il faudra faire parler le skill, ou éventuellement user de son invocation si vous l'avez bien boosté.

Bonus :

- Miyazaki indique qu'il existe une emote spéciale pour offrir des fleurs à un autre joueur afin de nouer une alliance. Celui d'en face peut l'accepter ou profiter de votre vulnérabilité pour vous tuer. Il peut même accepter puis plus tard vous trahir.

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Qui a aimé ?
aros, kisukesan, mrponey
publié le 20/08/2026 à 14:45 par Gamekyo
commentaires (21)
shanks publié le 20/08/2026 à 14:49
apparemment, ça sortirait le 24 septembre (on ne sait pas si c'est une bourde leakée de The Guardian)
cyr publié le 20/08/2026 à 14:49
OK..... vu comme ça, je pense que je survivrais si je fais pas partie des élus.
zekk publié le 20/08/2026 à 14:53
cyr Franchement, si tu n'es pas adaptes des jeux FS et de jeux multi, c'est compliqué
ratchet publié le 20/08/2026 à 14:55
Pas d’achat du coup me concernant..
mattewlogan publié le 20/08/2026 à 15:01
Le jeu est assez intéressant même si je suis pas fan de ce type d’expérience.
Je trouve que Exserv explique vraiment bien dans sa vidéo, comme c’est le seul youtubeur français, à avoir été invité au Japon, Et ça donne pour le coup au moins envie d’essayer.
cyr publié le 20/08/2026 à 15:06
Bon apparemment il on contacté les élus le 7 ou 8 août.

Enfin c'est que le l'ia de Google a du voir sur internet.
fiveagainstone publié le 20/08/2026 à 15:08
"C'est incroyable" d'après Exserv.
Même si je préfère le solo, je vais laisser sa chance au jeu, sa vidéo donne envie.
akinen publié le 20/08/2026 à 15:17
Day no
tripy73 publié le 20/08/2026 à 15:18
Ouais donc une espèce de battleroyal mais avec des mobs et moi de joueurs, je vais tester ça demain histoire de voir ce que ça donne, mais en l'état c'est pas trop mon délire.
aeris201 publié le 20/08/2026 à 15:27
Les retours de la presse sont tres positif
noishe publié le 20/08/2026 à 15:47
shanks Visiblement c'est bien une bourde, c'est tant mieux vu que le 24 on a déjà Control Resonant et Silent Hill Townfall
cyr publié le 20/08/2026 à 15:49
zekk juste le nom du jeux m'a suffit. Bon après peut-être que si je l'avais tester, j'aurais changer d'avis....dans une autre dimension.
aros publié le 20/08/2026 à 16:16
Je ne regarde rien, rien ! Patience patience, le moment de la découverte n'a pas encore sonnée.
alucardhellsing publié le 20/08/2026 à 16:18
ravyxxs publié le 20/08/2026 à 16:45
J'espère que les mecs et experts de GAMEKYO vont donner le même traitement à ce jeu que GTA 6

Non parce que après les "le gameplay est le même que GTA 3" "GTA 5 fait largement mieux visuellement" "Oh mon dieu le gameplay lourd de RDR2 est re retour pourquoi ils ont pas garder celui de San Andreas ?"

J'imagine que DUSKBLOOD, jeu de 2026 ( ) n'a rien à voir avec tous les titres FROMSOFTWARE en commençant par DARK SOULS 3 et BLOODBORNE !!

midomashakil publié le 20/08/2026 à 16:49
6 ans et pas toujours un seul jeux next gen de leur part
sandman publié le 20/08/2026 à 17:07
le jeu le plus complexe et fascinant de from software depuis des années... C'est peu dire vu le recyclage des dark souls entre eux, et du mega recyclage elden ring, qui recycle les dark souls et s'autorecycle lui même avec les mêmes mobs copiés collés partout pour rajouter du contenu artificiel et inutile.
Content de voir que miyazaki propose enfin quelque chose de nouveau, même si les éloges ont l'air un peu abusés vu le recyclage que l'on voit dans la vidéo... C'est les mécaniques qui changent enfin un peu, mais le design est vu et revu.
kidicarus publié le 20/08/2026 à 17:45
J'ai regardé plusieurs avis, je suis surpris que se soit très positif. J'imaginais des avis plus mitigés et là peut de négativité sur des essais de plus de 10h.

Est ce que nintendo tient son jeu d'action compétitif ?
edgar publié le 20/08/2026 à 19:28
Les previews sont excellentes !

Tant mieux, bravo FS !
mrvince publié le 20/08/2026 à 19:32
Très surpris par les retours et de ce qu'on voit du jeu. Ca a l'air excellent. J'étais pas chaud du tout mais ca donne envie.
tripy73 publié le 20/08/2026 à 20:49
D'après les bruits de couloirs, From Software travaillerait sur 2 autres exclusivités Switch 2 qui seraient des expériences solo. J’ai bien l'impression qu’ils ont signé un partenariat du meme type que celui qu’ils avaient fait avec Platinum Games pour éditer plus jeux, curieux de voir ce qu’ils préparent.
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The Duskbloods
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Nom : The Duskbloods
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : FromSoftware
Genre : action
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