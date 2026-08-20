The Duskbloods : gameplay et explications

Si vous ne faîtes pas partie des élus qui auront accès à la phase test fermé dece week-end, les retours de la presse US sont tombés avec quelques vidéos de gameplay, d'ailleurs plus complètes que celle leakée ce matin.Cela permet également de mieux comprendre cette expérience largement orientée PVP(VE), spécialement conçue par Miyazaki depuis 2021, une manière de dire que l'homme a été jusqu'au bout de ses intentions sans avoir été influencé par le succès deet sans que tout cela ait rapport avec. L'homme a ajouté auprès de Game Informer qu'il n'abandonnera pas l'univers des jeux solo donc si celui-là ne vous intéresse pas, il vous suffit juste de continuer à patienter.Le déroulé :- 8 joueurs (pour 6 classes).- 4 matchs à durée variable (les premiers peuvent prendre une dizaine de minutes).- La Phase 1 est uniquement PVE et là pour gagner en puissance en butant des monstres et en explorant pour trouver un maximum de secrets.- La Phase 2 et la Phase 3 ouvrent les possibilités de PVP néanmoins facultatives (mais le jeu pousse à cela, notamment avec des sanctuaires de bonus qu'il faut défendre face aux autres). Ces deux phases sont éliminatoires (trois joueurs avec le moins de vertus récoltés dégageront à la Phase 2, deux autres à la Phase 3).- La Phase 4 placera les trois combattants restants dans une arène où il faudra faire parler le skill, ou éventuellement user de son invocation si vous l'avez bien boosté.Bonus :- Miyazaki indique qu'il existe une emote spéciale pour offrir des fleurs à un autre joueur afin de nouer une alliance. Celui d'en face peut l'accepter ou profiter de votre vulnérabilité pour vous tuer. Il peut même accepter puis plus tard vous trahir.