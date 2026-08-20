The Duskbloods : gameplay et explications

Si vous ne faîtes pas partie des élus qui auront accès à la phase test fermé de The Duskbloods ce week-end, les retours de la presse US sont tombés avec quelques vidéos de gameplay, d'ailleurs plus complètes que celle leakée ce matin.
Cela permet également de mieux comprendre cette expérience largement orientée PVP(VE), spécialement conçue par Miyazaki depuis 2021, une manière de dire que l'homme a été jusqu'au bout de ses intentions sans avoir été influencé par le succès de Elden Ring et sans que tout cela ait rapport avec Nightreign. L'homme a ajouté auprès de Game Informer qu'il n'abandonnera pas l'univers des jeux solo donc si celui-là ne vous intéresse pas, il vous suffit juste de continuer à patienter.
Le déroulé :
- 8 joueurs (pour 6 classes).
- 4 matchs à durée variable (les premiers peuvent prendre une dizaine de minutes).
- La Phase 1 est uniquement PVE et là pour gagner en puissance en butant des monstres et en explorant pour trouver un maximum de secrets.
- La Phase 2 et la Phase 3 ouvrent les possibilités de PVP néanmoins facultatives (mais le jeu pousse à cela, notamment avec des sanctuaires de bonus qu'il faut défendre face aux autres). Ces deux phases sont éliminatoires (trois joueurs avec le moins de vertus récoltés dégageront à la Phase 2, deux autres à la Phase 3).
- La Phase 4 placera les trois combattants restants dans une arène où il faudra faire parler le skill, ou éventuellement user de son invocation si vous l'avez bien boosté.
Bonus :
- Miyazaki indique qu'il existe une emote spéciale pour offrir des fleurs à un autre joueur afin de nouer une alliance. Celui d'en face peut l'accepter ou profiter de votre vulnérabilité pour vous tuer. Il peut même accepter puis plus tard vous trahir.
Je trouve que Exserv explique vraiment bien dans sa vidéo, comme c’est le seul youtubeur français, à avoir été invité au Japon, Et ça donne pour le coup au moins envie d’essayer.
Enfin c'est que le l'ia de Google a du voir sur internet.
Même si je préfère le solo, je vais laisser sa chance au jeu, sa vidéo donne envie.
Non parce que après les "le gameplay est le même que GTA 3" "GTA 5 fait largement mieux visuellement" "Oh mon dieu le gameplay lourd de RDR2 est re retour pourquoi ils ont pas garder celui de San Andreas ?"
J'imagine que DUSKBLOOD, jeu de 2026 ( ) n'a rien à voir avec tous les titres FROMSOFTWARE en commençant par DARK SOULS 3 et BLOODBORNE !!
Content de voir que miyazaki propose enfin quelque chose de nouveau, même si les éloges ont l'air un peu abusés vu le recyclage que l'on voit dans la vidéo... C'est les mécaniques qui changent enfin un peu, mais le design est vu et revu.
Est ce que nintendo tient son jeu d'action compétitif ?
Tant mieux, bravo FS !