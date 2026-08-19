Harvey Smith souhaite oublier Redfall en retournant dans le genre immersive sim Harvey Smith souhaite oublier Redfall en retournant dans le genre immersive sim

Bonne nouvelle pour les dans du genre « immersive sim » : le créateur Harvey Smith au CV particulièrement garni dans le genre (System Shock, Deus Ex et Dishonored) vient d'annoncer avoir créé en douce son nouveau studio aux côtés de ses anciens collègues Ricardo Bare et Ben Horne, et la discrétion fut en effet de mise vu que « Black Pony Immersive » existe en fait depuis 2025, compte aujourd'hui quelques 26 têtes et l'homme souhaitait marquer le coup depuis qu'il a reçu le financement d'un tiers (inconnu pour l'heure), pour évidemment rester dans la spécialité de l'équipe : une expérience solo, narrative, à la première personne, où l'on « explore et résout des problèmes de manière créative ».



Patience désormais mais pas besoin d'attendre trop d'embauches face au marché délicat pour un jeune studio qui préférera se tourner vers de la sous-traitance et du contractuel seulement en fonction des besoins pour limiter les risques. Espérons tout de même que Harvey Smith saura rebondir après le tristement célèbre Redfall. Qui n'avait d'ailleurs plus grand rapport avec un immersive sim.