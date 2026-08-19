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Harvey Smith souhaite oublier Redfall en retournant dans le genre immersive sim
Bonne nouvelle pour les dans du genre « immersive sim » : le créateur Harvey Smith au CV particulièrement garni dans le genre (System Shock, Deus Ex et Dishonored) vient d'annoncer avoir créé en douce son nouveau studio aux côtés de ses anciens collègues Ricardo Bare et Ben Horne, et la discrétion fut en effet de mise vu que « Black Pony Immersive » existe en fait depuis 2025, compte aujourd'hui quelques 26 têtes et l'homme souhaitait marquer le coup depuis qu'il a reçu le financement d'un tiers (inconnu pour l'heure), pour évidemment rester dans la spécialité de l'équipe : une expérience solo, narrative, à la première personne, où l'on « explore et résout des problèmes de manière créative ».

Patience désormais mais pas besoin d'attendre trop d'embauches face au marché délicat pour un jeune studio qui préférera se tourner vers de la sous-traitance et du contractuel seulement en fonction des besoins pour limiter les risques. Espérons tout de même que Harvey Smith saura rebondir après le tristement célèbre Redfall. Qui n'avait d'ailleurs plus grand rapport avec un immersive sim.
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idd
publié le 19/08/2026 à 21:08 par Gamekyo
commentaires (3)
nigel publié le 19/08/2026 à 21:54
Bon courage à eux. C'est pas avec 26 personnes que tu sors un nouveau Dishonored, et c'est le genre de projet qu'aujourd'hui pas grand monde veux financer pour faire un AA, ou AAA...
vyse publié le 19/08/2026 à 22:09
nigel clairement aucun double AA immersive sim n'a réellement fonctionné ou rencontré son public ; perso j'en ai assez fait pas envie d'y retourner mais un espoir pour les amateurs du genre c'est sympa
loganwolverine publié le 19/08/2026 à 23:29
J'éspère que Warren Spector fera du consulting pendanrt sa retraite annoncée il y a quelques jours
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Redfall
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Nom : Redfall
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Arkane Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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