007 First Light : c'est maintenant 4 millions

Le mea culpa de votre serviteur (et pas que, certains spécialistes économiques ayant pointé la faiblesse des précommandes) perdure en apprenant quea encore gratté un million de ventes supplémentaires depuis 2 mois pour atteindre aujourd'hui les 4 millions d'unités écoulées.La jolie surprise commerciale qui assure une partie de l'avenir chez IO Interactive, qui en a d'ailleurs besoin depuis que Xbox a rangé le chéquier pour le, sachant que le jeune Bond aura encore de quoi faire parler de lui grâce au suivi en cours et l'arrivée d'une version Switch 2 d'ici quelques semaines.