recherche
News / Blogs
007 First Light : c'est maintenant 4 millions
Le mea culpa de votre serviteur (et pas que, certains spécialistes économiques ayant pointé la faiblesse des précommandes) perdure en apprenant que 007 First Light a encore gratté un million de ventes supplémentaires depuis 2 mois pour atteindre aujourd'hui les 4 millions d'unités écoulées.

La jolie surprise commerciale qui assure une partie de l'avenir chez IO Interactive, qui en a d'ailleurs besoin depuis que Xbox a rangé le chéquier pour le Project Fantasy, sachant que le jeune Bond aura encore de quoi faire parler de lui grâce au suivi en cours et l'arrivée d'une version Switch 2 d'ici quelques semaines.

6
Qui a aimé ?
rendan, roivas, icebergbrulant, wickette, ouken, mwaka971
publié le 20/08/2026 à 15:03 par Gamekyo
commentaires (21)
altendorf publié le 20/08/2026 à 15:06
Content pour IO Interactive, mais j'attends toujours une mise à jour pour corriger le bug qui bloque deux trophées concernant les collectibles
djfab publié le 20/08/2026 à 15:07
Très surcoté ce jeu je trouve !
sasquatsch publié le 20/08/2026 à 15:12
Ne suis qu'au début... Après avoir fait connaissance des gadgets au QG... Et ai encore tout a découvrir mais c'est fortement jolie même si le gameplay du tuto je le trouvais limité mais très content pour les Danois... Car Hitman est une tuerie et je trouve qu'ils n'en ont pas assez vendu... Quitte à se rattraper avec du plus commercial
link571 publié le 20/08/2026 à 15:12
djfab ah merci je me sent moins seul. Pas du tout accroché pour ma part
djfab publié le 20/08/2026 à 15:18
link571 : idem, je l'ai revendu après 4h de jeux, dommage !
icebergbrulant publié le 20/08/2026 à 15:23
Plutôt mérité même si j’ai trouvé que le jeu mettait longtemps à démarrer
Mais globalement, on passe un bon moment, j’attends la suite
zekk publié le 20/08/2026 à 15:31
Mérité
thedoctor publié le 20/08/2026 à 15:41
Bonne nouvelle
magneto860 publié le 20/08/2026 à 15:53
altendorf Ah, sur quelle console ? Je l'ai platiné sur PS5.
mrpopulus publié le 20/08/2026 à 15:55
J'ai bien aimé le jeu bravo à lui
metroidvania publié le 20/08/2026 à 16:07
Quelle tuerie ce jeu..jai adoré
altendorf publié le 20/08/2026 à 16:12
magneto860 PS5 justement. J'ai récupéré l'ensemble des collectibles mais les trophées pour les fichiers MI6 et les objets héritages ne sont pas tombés
magneto860 publié le 20/08/2026 à 16:13
Il faut être considéré en mode En ligne pour qu'ils soient pris en compte. Le jeu t'a ptet déco pour l'un d'entre eux ?

Tu peux les retrouver rapido en sélection de chapitres et de checkpoint. J'ai fait ça pendant deux - trois heures sur la fin.
mattewlogan publié le 20/08/2026 à 16:22
C’est vraiment mérité, le jeu était super sympa
walterwhite publié le 20/08/2026 à 16:57
Ma copie n’est pas comptabilisée mais ça ne saurait tarder.

Hâte de la faire
snave publié le 20/08/2026 à 17:01
djfab Généralement je te suis beaucoup sur ta vision en général mais là non. Le jeu est très bon je trouve, les personnages sont réussis, l'histoire aussi avec des rebondissements, etc., digne des James Bond, les environnements sont très réussis, le gameplay est dynamique, non c'est un excellent jeu, il m'a happé du début jusqu'à la fin.
djfab publié le 20/08/2026 à 17:07
snave : j'ai trouvé le gameplay un peu trop mou. Le jeu est beau, c'est vrai, mais j'ai trouvé les premières missions vraiment chiantes (notamment la discothèque et la mission d'après dans une espèce d'hôtel). Aller parler à un gars, puis à un autre pas évident à trouver, puis à un autre, etc... C'était pas pour moi, pas eu envie de continuer !
22 publié le 20/08/2026 à 18:28
A part la longue intro de 3h avant que le jeu démarre a fond et la montre overcheaté (missiles fléchettes......)

Le jeu est super réussi.
ouken publié le 20/08/2026 à 18:28
Mérité tuerie
wickette publié le 20/08/2026 à 18:28
J'ai vraiment aimé le jeu même si je savais qui était le méchant assez rapidement

Prochaine suite ou DLC histoire c'est day one

Mérité
derno publié le 20/08/2026 à 21:26
djfab
Au moins grâce au physique tu peux le revendre, bientôt il faudra êtres bien sélectif,ne plus avoir le droit à l'erreur et tenter de nouvelles expériences avec l'angoisse du condamné à mort qui attend sa grâce présidentielle....perso, sans physique jamais j'aurais tenté une expérience souls like tant la proposition me semble radical et a l'opposé de mes habitudes....en tout ça celui là je veux bien lui laissé sa chance a sa sortie sur switch 2.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
007 First Light
3
Ils aiment
Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo