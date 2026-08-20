007 First Light : c'est maintenant 4 millions

Le mea culpa de votre serviteur (et pas que, certains spécialistes économiques ayant pointé la faiblesse des précommandes) perdure en apprenant que 007 First Light a encore gratté un million de ventes supplémentaires depuis 2 mois pour atteindre aujourd'hui les 4 millions d'unités écoulées.
La jolie surprise commerciale qui assure une partie de l'avenir chez IO Interactive, qui en a d'ailleurs besoin depuis que Xbox a rangé le chéquier pour le Project Fantasy, sachant que le jeune Bond aura encore de quoi faire parler de lui grâce au suivi en cours et l'arrivée d'une version Switch 2 d'ici quelques semaines.
Mais globalement, on passe un bon moment, j’attends la suite
Tu peux les retrouver rapido en sélection de chapitres et de checkpoint. J'ai fait ça pendant deux - trois heures sur la fin.
Hâte de la faire
Le jeu est super réussi.
Prochaine suite ou DLC histoire c'est day one
Mérité
Au moins grâce au physique tu peux le revendre, bientôt il faudra êtres bien sélectif,ne plus avoir le droit à l'erreur et tenter de nouvelles expériences avec l'angoisse du condamné à mort qui attend sa grâce présidentielle....perso, sans physique jamais j'aurais tenté une expérience souls like tant la proposition me semble radical et a l'opposé de mes habitudes....en tout ça celui là je veux bien lui laissé sa chance a sa sortie sur switch 2.