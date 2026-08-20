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Game Science nous balance d'un coup 15 minutes de présentation de Black Myth : Zhong Kui
Pour ceux qui ont suivi le rythme marketing de Game Science, chacun sait à quel point le 20 août est une date importante pour le développeur chinois, mais on avoue qu'on ne s'attendait pas à accueillir soudainement 15 minutes de présentation du futur Black Myth : Zhong Kui alors que nous n'avons même pas la moindre fenêtre de lancement ni de supports annoncés.

En tout cas, c'est techniquement impressionnant, et une nouvelle fois la preuve de la maîtrise du groupe sur les différents outils de l'Unreal Engine 5.

Les promesses bonus :

- Davantage de narration.
- Meilleure mise en scène dans les dialogues.
- Beaucoup moins de murs invisibles.

5
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djfab, victornewman, mrponey, kevisiano, bourbon
publié le 20/08/2026 à 07:19 par Gamekyo
commentaires (12)
parrain59 publié le 20/08/2026 à 07:32
"Les promesses bonus :"
- la suppression des couleurs
abookhouseboy publié le 20/08/2026 à 07:38
Techniquement incroyable comme son aîné.
Et ce studio est toujours un monstre en terme de DA, cette dark fantasy orientale est magnifique !
djfab publié le 20/08/2026 à 07:41
Vivement !
mattewlogan publié le 20/08/2026 à 07:54
Le jeu est beau à crever putain !
Ils font un travail de dingue sur les combats aussi .
J’espère pas 6 ans d’attente
kevisiano publié le 20/08/2026 à 07:55
Il a l'air très sympa!
mrvince publié le 20/08/2026 à 07:59
Pas mal. Si la structure est un peu moins boss rush que Wu Kong ca peut être cool.
djfab publié le 20/08/2026 à 08:16
Et si possible pas de pic de difficulté comme le tigre de Wu Kong svp !
aeris201 publié le 20/08/2026 à 08:23
Ca me rappel Madworld : un jeu en noir et blanc avec pour seul couleur le rouge du sang
brook1 publié le 20/08/2026 à 08:34
Impressionnant, pas sûr qu'on les ait sur cette génération, cela dit
perse9 publié le 20/08/2026 à 08:53
je le vois pas sortir sur ps5. Après là il y a 15 min mais en fait ils montrent rien...Le héro logiquement est vieux avec des animaux..Je paris sur un monde ouvert ou semi ouvert avec des zones très larges. J'ai pas fais le premier car j'ai vite vue les limites même si artistiquement c'etait du lourd mais celui là je vais peut être lui donner sa chance
51love publié le 20/08/2026 à 09:07
perse9 pour moi le premier est un des jeux les plus sympa à faire dans son propre genre.

J'y ai pris plus de plaisir que sur bcp de BTA, tout en ayant des inspirations Souls.

Pour ce qui est de cette suite, techniquement, c'est d'une finesse bluffante par moment.

A voir l'univers qui réservera de belles surprises j'imagine car en l'état je trouve ça moins singulier que BMW.

Vu le fric qu'ils se sont fait avec le premier jeu, on pardonnera moins le manque de finition ici et là.

Ca sent le tres gros jeu.
malroth publié le 20/08/2026 à 09:07
à 12mn dans la video, faut avouer que ça tabasse, l'effet recherché est la
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Fiche descriptif
Black Myth : Wu Kong
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Nom : Black Myth : Wu Kong
Support : PC
Editeur : Game Science
Développeur : Game Science
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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