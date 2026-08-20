Game Science nous balance d'un coup 15 minutes de présentation de Black Myth : Zhong Kui

Pour ceux qui ont suivi le rythme marketing de Game Science, chacun sait à quel point le 20 août est une date importante pour le développeur chinois, mais on avoue qu'on ne s'attendait pas à accueillir soudainement 15 minutes de présentation du futuralors que nous n'avons même pas la moindre fenêtre de lancement ni de supports annoncés.En tout cas, c'est techniquement impressionnant, et une nouvelle fois la preuve de la maîtrise du groupe sur les différents outils de l'Unreal Engine 5.Les promesses bonus :- Davantage de narration.- Meilleure mise en scène dans les dialogues.- Beaucoup moins de murs invisibles.