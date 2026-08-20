Game Science nous balance d'un coup 15 minutes de présentation de Black Myth : Zhong Kui
Pour ceux qui ont suivi le rythme marketing de Game Science, chacun sait à quel point le 20 août est une date importante pour le développeur chinois, mais on avoue qu'on ne s'attendait pas à accueillir soudainement 15 minutes de présentation du futur Black Myth : Zhong Kui alors que nous n'avons même pas la moindre fenêtre de lancement ni de supports annoncés.
En tout cas, c'est techniquement impressionnant, et une nouvelle fois la preuve de la maîtrise du groupe sur les différents outils de l'Unreal Engine 5.
Les promesses bonus :
- Davantage de narration.
- Meilleure mise en scène dans les dialogues.
- Beaucoup moins de murs invisibles.
- la suppression des couleurs
Et ce studio est toujours un monstre en terme de DA, cette dark fantasy orientale est magnifique !
Ils font un travail de dingue sur les combats aussi .
J’espère pas 6 ans d’attente
J'y ai pris plus de plaisir que sur bcp de BTA, tout en ayant des inspirations Souls.
Pour ce qui est de cette suite, techniquement, c'est d'une finesse bluffante par moment.
A voir l'univers qui réservera de belles surprises j'imagine car en l'état je trouve ça moins singulier que BMW.
Vu le fric qu'ils se sont fait avec le premier jeu, on pardonnera moins le manque de finition ici et là.
Ca sent le tres gros jeu.