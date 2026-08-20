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Silent Hill Townfall : 19 minutes de présentation
Pour les curieux (les autres n'ont aucun intérêt à se gâcher la surprise pour maintenant), Silent Hill Townfall refait parler de lui avec une large présentation de gameplay pour découvrir les premières phases de ce nouveau spin-off signé Annapurna Interactive.

Le verdict tombera le 24 septembre (PC/PS5) pour permettre ensuite à Konami d'aborder la suite du programme, constitué de Silent Hill 1 Remake et d'un ou plusieurs titres encore non annoncés.

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rendan
publié le 20/08/2026 à 08:15 par Gamekyo
commentaires (3)
hatefield publié le 20/08/2026 à 08:16
Vraiment pas convaincant.
mattewlogan publié le 20/08/2026 à 08:31
Ils sont relou quand même trois silent Hill en peu de temps, ils vont presser la licence bien trop rapidement
Peut-être un petit prix pourquoi pas mais bon
Ça va être dur pour lui vu la concurrence pour ce mois de septembre
thauvinho publié le 20/08/2026 à 08:39
mattewlogan Il est à 49,99€ à la sortie celui-ci, comparé aux 79,99€ de Silent Hill f c'est presque cadeau

Je prendrais lors des premières promo, tous les SH sont souvent en promo sur Steam
Gras
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Fiche descriptif
Silent Hill Townfall
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Nom : Silent Hill Townfall
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : N.C
Genre : survival horror
Autres versions : Playstation 5
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