Silent Hill Townfall : 19 minutes de présentation

Pour les curieux (les autres n'ont aucun intérêt à se gâcher la surprise pour maintenant), Silent Hill Townfall refait parler de lui avec une large présentation de gameplay pour découvrir les premières phases de ce nouveau spin-off signé Annapurna Interactive.
Le verdict tombera le 24 septembre (PC/PS5) pour permettre ensuite à Konami d'aborder la suite du programme, constitué de Silent Hill 1 Remake et d'un ou plusieurs titres encore non annoncés.
Peut-être un petit prix pourquoi pas mais bon
Ça va être dur pour lui vu la concurrence pour ce mois de septembre
Je prendrais lors des premières promo, tous les SH sont souvent en promo sur Steam