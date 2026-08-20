Silent Hill Townfall : 19 minutes de présentation

Pour les curieux (les autres n'ont aucun intérêt à se gâcher la surprise pour maintenant),refait parler de lui avec une large présentation de gameplay pour découvrir les premières phases de ce nouveau spin-off signé Annapurna Interactive.Le verdict tombera le 24 septembre (PC/PS5) pour permettre ensuite à Konami d'aborder la suite du programme, constitué deet d'un ou plusieurs titres encore non annoncés.