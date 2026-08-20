Golden Axe : premier trailer de la série anime

SEGA a récemment indiqué vouloir pousser de quelques crans ses intentions cross-média au-delà de Sonic et sa bande, et voici justement une première bande-annonce de la série animéeproposée par Mike McMahan () et Joe Chandler () qui conduira ou pas vers un futur jeu. L'inconnu demeure en effet depuis la fin du projet « SUPER GAME »…L'information la plus importante est que le show passera donc chez Paramount+, avec une diffusion hebdomadaire dès le 16 septembre (10 épisodes pour cette Saison 1).