Golden Axe : premier trailer de la série anime

SEGA a récemment indiqué vouloir pousser de quelques crans ses intentions cross-média au-delà de Sonic et sa bande, et voici justement une première bande-annonce de la série animée Golden Axe proposée par Mike McMahan (Star Trek : Lower Decks) et Joe Chandler (American Dad) qui conduira ou pas vers un futur jeu. L'inconnu demeure en effet depuis la fin du projet « SUPER GAME »…
L'information la plus importante est que le show passera donc chez Paramount+, avec une diffusion hebdomadaire dès le 16 septembre (10 épisodes pour cette Saison 1).
On dirait une parodie, mais ça a l'air de bien respecter l'univers du jeu.