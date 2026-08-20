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Golden Axe : premier trailer de la série anime
SEGA a récemment indiqué vouloir pousser de quelques crans ses intentions cross-média au-delà de Sonic et sa bande, et voici justement une première bande-annonce de la série animée Golden Axe proposée par Mike McMahan (Star Trek : Lower Decks) et Joe Chandler (American Dad) qui conduira ou pas vers un futur jeu. L'inconnu demeure en effet depuis la fin du projet « SUPER GAME »…

L'information la plus importante est que le show passera donc chez Paramount+, avec une diffusion hebdomadaire dès le 16 septembre (10 épisodes pour cette Saison 1).

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publié le 20/08/2026 à 14:24 par Gamekyo
commentaires (3)
chronokami publié le 20/08/2026 à 14:30
Bon.. J'aurais pas imaginé ça comme ça
On dirait une parodie, mais ça a l'air de bien respecter l'univers du jeu.
victornewman publié le 20/08/2026 à 14:42
Où sont les lutins bleus ?
mattewlogan publié le 20/08/2026 à 14:43
C’est ridicule
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