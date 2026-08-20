2XKO signe déjà sa fin de carrière

« 6 à 7 ans de développement », et pourtant un échec de plus à rajouter au CV de Riot Games dans ses tentatives d'ouvrir la franchise League of Legend à d'autres horizons : le jeu de baston 2XK0 arrive donc déjà à la fin de sa carrière, et n'aura donc vécu qu'un an. Et encore, on prend en compte depuis le début de l'Early Access sur PC (les versions consoles sont sorties en janvier cette année).
On baisse aujourd'hui les stores de la boutique de micro-transactions, on sort Lux en septembre, Samira en octobre, et on remballe ensuite ses affaires avec la fin définitive du suivi dès décembre. Les serveurs resteront néanmoins ouverts et des tournois continueront d'avoir lieu pendant quelques temps.
Décidément, entre lui, Multiversus et Dead or Alive 6 : Core Fighters, le modèle F2P n'a jamais rencontré un grand succès dans le domaine de la baston, Brawlhalla restant l'actuelle exception.
Ultra compétitif et saturé, c'est juste très difficile
Ils avaient rien compris :
- tag fighter au lieu d'un 1v1, alors que le grand public n'est pas taillé pour supporter des combos de 30sec suivis d'une phase de relevée infâme, puis un AUTRE combo de 30sec (et ça, Tokon va le comprendre d'ici peu)
Et pour couronner le tout : un des systèmes de jeu les plus complexes "ever", pour être certain de bien perdre tout casual qui tente de comprendre comment fonctionne le jeu (le système de Fuses, ça aurait dû venir plus tard, en année 2 ou 3, et se concentrer sur un truc "simple" pour commencer au départ)
- prix des packs de skins complètement abusés (les bundles à 60 dollars, ils ont fumé quoi ?)
- roster bcp trop léger (10 persos wtf), et qui aurait mérité 6~8 persos de plus au lancement, avec des "valeurs sûres" (Miss Fortune, le perso le plus joué par les débutants sur LoL par exemple, mais aussi Kaisa / Katarina / Garen / etc)
- un vrai solo au lancement
C'est dommage, mais la prochaine fois, ils mettront pas des joueurs de "Marvel" (Clockwork et Combofiend) pour chapeauter un jeu "grand public", c'était le four assuré, et ça a pas raté.
Les mecs ont fait "leur jeu" sans penser réellement à ce qui va se passer quand un débutant niveau baston, va poser les mains sur leur jeu.
Même moi, le système de fuses, j'ai dû me concentrer pour pas décrocher lors des présentations, alors Jean Random, il a dû jouer 10min et "go next"
Ouais, mais on a des easy inputs et pas de motion pour nos coups spéciaux ! C'est fait pour les débutants !
On oubliera pas non plus le choix de nom le plus débile de l'histoire où ça utilise même pas le nom de la franchise utilisé
Même le lancement PC "puis consoles", sans grande pompe, donnait le ton direct : le jeu est balancé sans grande conviction, le développement avait dû être trop avancé pour reculer, alors ils ont sorti le truc histoire de le sortir, avec ses 10 persos etc
Les joueurs de LoL sont aussi bcp des OTP (one trick poney : ils aiment jouer un perso, et pas 50) donc les forcer à jouer 2 persos, c'était déjà mal connaître la commu visée
Quant à dire qu'en jouer 4 c'est encore pire, il n'y a qu'un pas
Je sais pas quand ça a eu lieu, mais pour moi c'est sûr que Riot en a eu ras le cul en voyant l'état du développement et a accéléré la sortie pour en finir.
Ce sont 2 "savants fous" issus de MvC2, tu mets pas des mecs comme ça pour gérer un project F2P casu baston.
Ils n'ont aucune idée (et c'est pas un reproche) de ce que peuvent encaisser des joueurs casu en 2026, quand pour eux, un combo infini de Magneto sur MvC2, c'est "fastoche"
Comme tu dis, ils ont tenté d'aider avec les "easy inputs", mais ça change rien, tout comme ça ne change rien dans Tokon (mon frère, joueur casu baston a ragequit Tokon en 1 aprem, sans surprise).
Les tag fighters doivent être réinventés, et arrêter de copier MvC (que j'adore) : les combos à rallonge, les oki infâmes, etc, ça marchait pour le public de niche des années 90 . . . ça marche pas pour un F2P en 2026
Il fallait un jeu simple à prendre en main côté système de jeu, et surtout LISIBLE (tout le contraire du tag fighter avec ses assists à la con)
Oh well . . . Dommage quand même, le jeu était sympa, et j'attendais un perso qui m'aurait parlé pour retenter à l'occasion (Evelynn / Fiddle / Katarina / Rek'sai par exemple)
J'avais envie de tout baiser, même sur un design parfait, fallait faire des choix débiles, genre cacher son tattoo dans le dos, mais ça a quand même gardé la pose où elle montre son dos pour le mettre en valeur dans le jeu
Mais ouais, faut surtout arrêter avec les tag fighters, ça va à l'encontre du public qu'ils essayent désespérément de cibler avec leurs auto combo infâmes.
J'aimais bien Tokon lors des beta, car les gens avaient pas encore le jeu en main, donc tu pouvais jouer un seul perso pépouz avec des assists, mais c'était évident que ça allait finir en combo tag et devoir maitriser 4 personnages
Et le jeu est disponible nul part, pas sur steam, pas sur epic games, nul part, un vieux launcher pc avec un compte riot.
Comme quoi tu crois etre un bon éditeur parce que t'as réussi à avoir du succès avec LOL, mais c'était juste un coup de chance vu l'incompétence total sur la gestion de ce jeu.