2XKO signe déjà sa fin de carrière

« 6 à 7 ans de développement », et pourtant un échec de plus à rajouter au CV de Riot Games dans ses tentatives d'ouvrir la franchiseà d'autres horizons : le jeu de bastonarrive donc déjà à la fin de sa carrière, et n'aura donc vécu qu'un an. Et encore, on prend en compte depuis le début de l'Early Access sur PC (les versions consoles sont sorties en janvier cette année).On baisse aujourd'hui les stores de la boutique de micro-transactions, on sort Lux en septembre, Samira en octobre, et on remballe ensuite ses affaires avec la fin définitive du suivi dès décembre. Les serveurs resteront néanmoins ouverts et des tournois continueront d'avoir lieu pendant quelques temps.Décidément, entre lui,et, le modèle F2P n'a jamais rencontré un grand succès dans le domaine de la baston,restant l'actuelle exception.