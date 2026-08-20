God of War : ce sera bien Dave Bautista God of War : ce sera bien Dave Bautista

Fin du suspense : les discussions entre PlayStation Productions et l'acteur Dave Bautista ont conduit à une bonne poignée de mains (et un gros chèque), et ce sera donc bien l'ancien catcheur qui prendra le rôle de Kratos dans la série TV God of War pour Prime Video.



Dave Bautista remplacera pour rappel Ryan Hurst (Sons of Anarchy) suite à une très mauvaise blessure au biceps durant le tournage. Le reste du casting reste inchangé, et le chantier pourra donc reprendre prochainement.