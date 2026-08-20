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God of War : ce sera bien Dave Bautista
Fin du suspense : les discussions entre PlayStation Productions et l'acteur Dave Bautista ont conduit à une bonne poignée de mains (et un gros chèque), et ce sera donc bien l'ancien catcheur qui prendra le rôle de Kratos dans la série TV God of War pour Prime Video.

Dave Bautista remplacera pour rappel Ryan Hurst (Sons of Anarchy) suite à une très mauvaise blessure au biceps durant le tournage. Le reste du casting reste inchangé, et le chantier pourra donc reprendre prochainement.
  • God of War : ce sera bien Dave Bautista
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link49
publié le 20/08/2026 à 22:26 par Gamekyo
commentaires (10)
altendorf publié le 20/08/2026 à 22:42
Choix par dépit niveau timing tout en surfant sur la hype de l'acteur, mais je reste convaincu que c'est un mauvais choix. On verra aux premières images maintenant...

Dave Bautista se retrouve donc à jouer dans GOW et GoW.
loganwolverine publié le 20/08/2026 à 22:54
J’espère qu'il a reprit des produits dopant. Mais il y avait de meilleurs choix. La c'est la valeur sure par défaut.
ravyxxs publié le 20/08/2026 à 22:57
Eh merde, là, j'ai vraiment mais vraiment pas confiance.

Les gens qui se foutaient de Ryan Hurst durant la première photo, ici, sur le site même, je me souviendrais toujours, ça faisait les marioles, ha ha ha hi hi ho ho, regarde le, ha ha gras du bide, oh oh oh qu'il est vilain, il ressemble à rien...je disais laisser le gars, ces images lui font pas faveur,car y avait un peu de bide ici et là, il va pousser et vous allez apprécier...

Le gars poste une image avant son accident, les commentaires Gamekyo : WAAAAAAAH

Il était parfait, et c'est vraiment dommage, et pour appuyer le tout, la raison de mon commentaire, c'est que ce matin j'ai vu Odyssey, et j'ai pas fait attention que c'était lui qui s'entraine avec Télémarque, le fils d'Ulysse/Odysseus, et le gars faisait tellement mec massive façon spartiate, s'en est un mais voilà quoi, puis bizarrement ça faisait très Kratos niveau gabarit, je me suis dit, le gars peut faire......attends....mais naaan !!

C'était donc Ryan Hurst !!! Mentor de Télémarque.

Batista a une forme de tête et des traits de figure qui fait pas du tout, mais pas du tout Kratos, à la limite, il peut jouer dans un film GEARS OF WAR. Ryan Hurst et Tom Hardy ça passe crème.
azerty publié le 21/08/2026 à 00:01
Cool moi j'aime bien
derno publié le 21/08/2026 à 00:01
Entre son age, sa perte musculaire et tous ses tatouages à planquer ça m'a tout l'air de la fausse bonne idée.
walterwhite publié le 21/08/2026 à 00:30
Très bon acteur mais je l’imagine pas du tout en Kratos.

Hulst était parfait, dommage.
azerty publié le 21/08/2026 à 01:09
walterwhite tout le monde lui craché dessus, avant qu'il foute sa photo...
walterwhite publié le 21/08/2026 à 01:22
azerty Pas moi, c’est un excellent acteur qui colle parfaitement avec Kratos.
22 publié le 21/08/2026 à 02:01
A voir. Déjà il colle mieux que le premier
mrvince publié le 21/08/2026 à 03:38
Peu importe l'acteur ca sent le four. Y'aura jamais un budget assez conséquent pour que ça ai la gueule des jeux. Ca va faire cheap. La saison 2 sera annulé. On connait.
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God of War Ragnarok
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Nom : God of War Ragnarok
Support : PlayStation 4
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : PlayStation Studios
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
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