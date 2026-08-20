God of War : ce sera bien Dave Bautista
Fin du suspense : les discussions entre PlayStation Productions et l'acteur Dave Bautista ont conduit à une bonne poignée de mains (et un gros chèque), et ce sera donc bien l'ancien catcheur qui prendra le rôle de Kratos dans la série TV God of War pour Prime Video.
Dave Bautista remplacera pour rappel Ryan Hurst (Sons of Anarchy) suite à une très mauvaise blessure au biceps durant le tournage. Le reste du casting reste inchangé, et le chantier pourra donc reprendre prochainement.
publié le 20/08/2026 à 22:26 par Gamekyo
Dave Bautista se retrouve donc à jouer dans GOW et GoW.
Les gens qui se foutaient de Ryan Hurst durant la première photo, ici, sur le site même, je me souviendrais toujours, ça faisait les marioles, ha ha ha hi hi ho ho, regarde le, ha ha gras du bide, oh oh oh qu'il est vilain, il ressemble à rien...je disais laisser le gars, ces images lui font pas faveur,car y avait un peu de bide ici et là, il va pousser et vous allez apprécier...
Le gars poste une image avant son accident, les commentaires Gamekyo : WAAAAAAAH
Il était parfait, et c'est vraiment dommage, et pour appuyer le tout, la raison de mon commentaire, c'est que ce matin j'ai vu Odyssey, et j'ai pas fait attention que c'était lui qui s'entraine avec Télémarque, le fils d'Ulysse/Odysseus, et le gars faisait tellement mec massive façon spartiate, s'en est un mais voilà quoi, puis bizarrement ça faisait très Kratos niveau gabarit, je me suis dit, le gars peut faire......attends....mais naaan !!
C'était donc Ryan Hurst !!! Mentor de Télémarque.
Batista a une forme de tête et des traits de figure qui fait pas du tout, mais pas du tout Kratos, à la limite, il peut jouer dans un film GEARS OF WAR. Ryan Hurst et Tom Hardy ça passe crème.
Hulst était parfait, dommage.