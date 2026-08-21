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Onimusha : Way of the Sword nous fait un petit résumé du lore pour la nouvelle audience
Remasters mis à part, cela fait bien longtemps que Onimusha a disparu du marché et conscient qu'une partie des futurs acheteurs de Way of the Sword seront issus d'un tout nouveau public, Capcom nous résume le lore de la franchise dans cette vidéo de quelques minutes.

Idéal pour gagner du temps et directement aborder l'essentiel le 4 septembre (donc dans 2 semaines mine de rien), sur l'intégralité des supports récents.

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malroth, idd, burningcrimson, noctis, jenicris
publié le 21/08/2026 à 08:09 par Gamekyo
commentaires (5)
darkxehanort94 publié le 21/08/2026 à 08:22
Bankai !
malroth publié le 21/08/2026 à 08:38
Trop hate
rendan publié le 21/08/2026 à 09:45
Ça va être incroyable
noctis publié le 21/08/2026 à 09:54
Vivement
adamjensen publié le 21/08/2026 à 10:14
D'ailleurs, je précise qu'il viens d'atteindre les 2 millions de Wishlist.

https://x.com/capcom_france/status/2090741030140215375
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Fiche descriptif
Onimusha : Way of the Sword
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Nom : Onimusha : Way of the Sword
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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