Onimusha : Way of the Sword nous fait un petit résumé du lore pour la nouvelle audience

Remasters mis à part, cela fait bien longtemps quea disparu du marché et conscient qu'une partie des futurs acheteurs deseront issus d'un tout nouveau public, Capcom nous résume le lore de la franchise dans cette vidéo de quelques minutes.Idéal pour gagner du temps et directement aborder l'essentiel le 4 septembre (donc dans 2 semaines mine de rien), sur l'intégralité des supports récents.