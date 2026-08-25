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The Blood of Dawnwalker se montre à nouveau sur consoles, et cette fois en 60FPS
Bandai Namco et Rebel Wolves remettent en ligne la présentation de gameplay pour les versions consoles de The Blood of Dawnwalker, cette fois avec l'option Performance (donc plus ou moins 60FPS) qui finalement sera présente au lancement dans le cadre d'un patch Day One. Rappelons qu'au départ, seuls les modes 30 & 40FPS étaient prévus, mais la gronde des consoleux a poussé l'équipe à accélérer le mouvement pour une option qui de toute manière serait arrivée par la suite. Et c'est mieux.

Sortie prévue la semaine prochaine (3 septembre).

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shinz0, icebergbrulant
publié le 25/08/2026 à 08:28 par Gamekyo
commentaires (22)
gasmok2 publié le 25/08/2026 à 08:56
Ah ouais ça fait très très TRES The Witcher en effet
vers0 publié le 25/08/2026 à 09:01
J'ai poser le 4 septembre pour pouvoir me le faire comme il se doit
loganwolverine publié le 25/08/2026 à 09:29
gasmok2 Je me disais la même chose mais c'est des anciens développeur de CDproject derrière le jeu et le studio et je comprend pourquoi c'est Bandai l'éditeur
jeanouillz publié le 25/08/2026 à 09:32
Au faite shanks on a un lien pour le show gamescom de ce soir ?
yanssou publié le 25/08/2026 à 09:36
jeanouillz https://m.youtube.com/watch?v=qwC9EFT6EFk
mattewlogan publié le 25/08/2026 à 09:38
Ça a dû claquer des genoux avec la gronde des joueurs ou l’annulation de precos
Mais ils ont été réactifs tant mieux
shanks publié le 25/08/2026 à 10:14
jeanouillz
y aura rappel en home avant 20h
kalas28 publié le 25/08/2026 à 10:19
c'est la gronde des joueurs qui a fais apparaitre comme par magie un 60 fps mais bien sur

il serait arrivé au lancement surement ou quelques jours après....
sasquatsch publié le 25/08/2026 à 10:41
Qui est en manque de Witcher pourra se ruer sur celui ci c'est sûr mais vu que je ne l'ai pas encore fini , dsl rebel wolves mais je passerai mon tour
predagogue publié le 25/08/2026 à 11:04
c'est toujours pas du 60fps hein
icebergbrulant publié le 25/08/2026 à 11:10
Ça c’est de la réactivité !
piratees publié le 25/08/2026 à 11:16
vers0 si ta des bug ta pris des congé pour rien
vers0 publié le 25/08/2026 à 11:30
piratees ca va une journee au pire je jouerai a autre chose
jeanouillz publié le 25/08/2026 à 11:37
yanssou Merci grand !
jeanouillz publié le 25/08/2026 à 11:46
shanks Top
altendorf publié le 25/08/2026 à 12:39
gasmok2 loganwolverine sasquatsch Alors attention, oui c'est du The Witcher-like dans son approche, mais la feature principale c'est surtout le temps limitée pour faire la quête principale comme un The Legend of Zelda: Majora's Mask. Le grand public pas habitué risque de vite abandonner.
loganwolverine publié le 25/08/2026 à 13:10
altendorf
gasmok2 publié le 25/08/2026 à 13:13
altendorf
Merci pour la précision ...ça ne va pas aider le jeu toucher un large public cette feature.
vers0 publié le 25/08/2026 à 14:04
altendorf loganwolverine gasmok2 voila une video qui explique bien les mecaniques du jeu. Et pour info les developpeur ont bien preciser que le temps limite et lagergemznt sufisant pour la quete principale mais qu'il est essentiel pour forcer le joueur a faire des choix et en voir les consequences un peu comme bg3.
https://youtu.be/Hgk3ctHqrLo?is=oCeyOrn99hHAEYts
gasmok2 publié le 25/08/2026 à 14:37
vers0 Merci
sasquatsch publié le 25/08/2026 à 15:40
altendorf ah ok ne savais pas cela... Intéressant Effectivement, et ça change l'approche ou la rejouabilité...
Merci pour ces précisions
loganwolverine publié le 25/08/2026 à 16:37
vers0
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Fiche descriptif
The Blood of Dawnwalker
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Nom : The Blood of Dawnwalker
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Rebel Wolves
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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