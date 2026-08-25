The Blood of Dawnwalker se montre à nouveau sur consoles, et cette fois en 60FPS
Bandai Namco et Rebel Wolves remettent en ligne la présentation de gameplay pour les versions consoles de The Blood of Dawnwalker, cette fois avec l'option Performance (donc plus ou moins 60FPS) qui finalement sera présente au lancement dans le cadre d'un patch Day One. Rappelons qu'au départ, seuls les modes 30 & 40FPS étaient prévus, mais la gronde des consoleux a poussé l'équipe à accélérer le mouvement pour une option qui de toute manière serait arrivée par la suite. Et c'est mieux.
Mais ils ont été réactifs tant mieux
y aura rappel en home avant 20h
il serait arrivé au lancement surement ou quelques jours après....
Merci pour la précision ...ça ne va pas aider le jeu toucher un large public cette feature.
https://youtu.be/Hgk3ctHqrLo?is=oCeyOrn99hHAEYts
Merci pour ces précisions