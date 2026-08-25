The Blood of Dawnwalker se montre à nouveau sur consoles, et cette fois en 60FPS

Bandai Namco et Rebel Wolves remettent en ligne la présentation de gameplay pour les versions consoles de, cette fois avec l'option Performance (donc plus ou moins 60FPS) qui finalement sera présente au lancement dans le cadre d'un patch Day One. Rappelons qu'au départ, seuls les modes 30 & 40FPS étaient prévus, mais la gronde des consoleux a poussé l'équipe à accélérer le mouvement pour une option qui de toute manière serait arrivée par la suite. Et c'est mieux.Sortie prévue la semaine prochaine (3 septembre).