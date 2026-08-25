Onimusha : Way of the Sword s'offre une ''démo enrichie'' juste avant le lancement
Une semaine d'attente, c'est encore trop long pour vous ? Alors Capcom ne résiste pas à nous livrer une version « enrichie » de la démo jouable de Onimusha : Way of the Sword avec une nouvelle zone et le boss qui va avec.
Un trailer vient illustrer l'information, tout en nous rappelant que le jeu complet arrivera donc le 4 septembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Nous verrons bien si sa présence dans plus de 2 millions de wishlists conduira à un nouveau succès pour l'éditeur.
En tout cas je me le prendrai après sa Premiere vague de réduction en fin d'année