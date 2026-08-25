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Switch 2 : deux bundles pour les fêtes
Afin de combler la hausse de prix qui aura lieu d'ici une semaine (499,99€ la console dès le 1er septembre), la Nintendo Switch 2 accueillera deux bundles pour les fêtes en plus de ceux en cours et le probable à venir de Ocarina of Time.

Le premier sera pour la sortie de Nintendo Switch Sports Resort le 22 octobre et sera vendu 529,99€, tandis que pour le deuxième, on remet en stock celui de Mario Kart World (même date, 549,99€). Dans les deux cas, un pass pour 3 mois de Nintendo Switch Online sera inclus, et on rappelle que les jeux en pack sont sur un simple code de téléchargement.
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kisukesan, link49
publié le 25/08/2026 à 14:37 par Gamekyo
commentaires (10)
kevisiano publié le 25/08/2026 à 14:55
C'est fou comme MKW est aux oubliettes...
shanks publié le 25/08/2026 à 14:56
kevisiano
Je préfère encore retourner sur MK8 que le World...
Et je suis loin d'être le seul à penser ça.
gasmok2 publié le 25/08/2026 à 14:59
shanks
Pareil ici.
Je préfère bien plus le Mario Kart 8 que cet opus en monde ouvert...
Pour moi Nintendo s'est planté sur ce titre.
On ne voulait pas d'un monde ouvert insipide, mais juste des tracés de circuits bien pensés et fun.
tripy73 publié le 25/08/2026 à 15:02
shanks : pour le côté fun immédiat et accessible, le 8 reste clairement meilleur, après si tu veux un gameplay plus poussé et technique, le World est loin devant.

Perso je ne suis pas contre la formule monde ouvert, surtout qu'il y a des circuits bien cool dans cet opus, mais le véritable problème à mes yeux c'est qu'ils n'ont pas du tout exploité les possibilités offertes par un monde ouvert comme le fait un Forza Horizon avec la création de circuits, les courses super longues et les défis renouvelés régulièrement...
taiko publié le 25/08/2026 à 15:16
shanks quand tu vois que Sonic Crossworld a un vrai suivi, nouveau niveau, nouveau perso... Et World que dal... C'est quand même honteux
cyr publié le 25/08/2026 à 15:55
Le problème du world, c'est qu'il faut virer en ligne les circuits en 3 tour... quand je joue en ligne les mecs choisissent toujours les circuits en 3 tour.

Si tu veux faire des circuits en 3 tour, va sur mario kart 8.

C'est gonflant et a cause de ça ben je joue plus beaucoup a mk world.
fdestroyer publié le 25/08/2026 à 15:57
cyr Mais tellement! Alors qu'un patch ultra basique de 3 lignes de codes permettrai d'ajouter un mode "Gran Prix Classic" et basta! Mais non! ils s'obstinnent!
ducknsexe publié le 25/08/2026 à 16:04
shanks 14,7 millions d'exemplaires vendus dans le monde, en l'espace de 1 an, 2 mois écoulés, c'est pas si mal, le jeu est surtout une vrai bouffé d'air frais, des circuits directement intégrés dans la world map , un peu ras-le-bol des 3 tour usé jusqu'à la moelle.

Le seul véritable problème de Mario kart World comme dit plus haut c'est le manque de vrai suivi comme des Nouveau Circuit ( Nouvelles iles ) de nouveau Personnage, et je pense que tout le monde attendez aussi une petite mise en scéne avec de véritable boss comme dans diddy kong racing
shanks publié le 25/08/2026 à 16:22
ducknsexe
Les ventes ne veulent pas dire grand-chose avec des bundles à prix réduit.

Regarde les chiffres du printemps dernier quand y a plus de bundle :

- MKW : 690.000 ventes (moins d'1 acheteur de Switch 2 sur 5 au printemps a choppé le jeu)
- MK8 : 450.000

En gros, à ce rythme, dans 1 an, on va s'étonner de voir MK8 se vendre davantage que World.
Et la dernière fois que ce genre de configuration est arrivé, c'est avec Monster Hunter Rise et Monster Hunter Wilds.

Et on SAIT pourquoi.
jobiwan publié le 25/08/2026 à 16:29
ducknsexe Les 14,7 millions sont surtout aidés par l'offre en bundle qui tire le prix du jeu vachement bas.
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Nintendo Switch Sports Resort
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Nom : Nintendo Switch Sports Resort
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : sport
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