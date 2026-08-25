Switch 2 : deux bundles pour les fêtes
Afin de combler la hausse de prix qui aura lieu d'ici une semaine (499,99€ la console dès le 1er septembre), la Nintendo Switch 2 accueillera deux bundles pour les fêtes en plus de ceux en cours et le probable à venir de Ocarina of Time.
Le premier sera pour la sortie de Nintendo Switch Sports Resort le 22 octobre et sera vendu 529,99€, tandis que pour le deuxième, on remet en stock celui de Mario Kart World (même date, 549,99€). Dans les deux cas, un pass pour 3 mois de Nintendo Switch Online sera inclus, et on rappelle que les jeux en pack sont sur un simple code de téléchargement.
publié le 25/08/2026 à 14:37 par Gamekyo
Je préfère encore retourner sur MK8 que le World...
Et je suis loin d'être le seul à penser ça.
Pareil ici.
Je préfère bien plus le Mario Kart 8 que cet opus en monde ouvert...
Pour moi Nintendo s'est planté sur ce titre.
On ne voulait pas d'un monde ouvert insipide, mais juste des tracés de circuits bien pensés et fun.
Perso je ne suis pas contre la formule monde ouvert, surtout qu'il y a des circuits bien cool dans cet opus, mais le véritable problème à mes yeux c'est qu'ils n'ont pas du tout exploité les possibilités offertes par un monde ouvert comme le fait un Forza Horizon avec la création de circuits, les courses super longues et les défis renouvelés régulièrement...
Si tu veux faire des circuits en 3 tour, va sur mario kart 8.
C'est gonflant et a cause de ça ben je joue plus beaucoup a mk world.
Le seul véritable problème de Mario kart World comme dit plus haut c'est le manque de vrai suivi comme des Nouveau Circuit ( Nouvelles iles ) de nouveau Personnage, et je pense que tout le monde attendez aussi une petite mise en scéne avec de véritable boss comme dans diddy kong racing
Les ventes ne veulent pas dire grand-chose avec des bundles à prix réduit.
Regarde les chiffres du printemps dernier quand y a plus de bundle :
- MKW : 690.000 ventes (moins d'1 acheteur de Switch 2 sur 5 au printemps a choppé le jeu)
- MK8 : 450.000
En gros, à ce rythme, dans 1 an, on va s'étonner de voir MK8 se vendre davantage que World.
Et la dernière fois que ce genre de configuration est arrivé, c'est avec Monster Hunter Rise et Monster Hunter Wilds.
Et on SAIT pourquoi.