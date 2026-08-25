Switch 2 : deux bundles pour les fêtes Switch 2 : deux bundles pour les fêtes

Afin de combler la hausse de prix qui aura lieu d'ici une semaine (499,99€ la console dès le 1er septembre), la Nintendo Switch 2 accueillera deux bundles pour les fêtes en plus de ceux en cours et le probable à venir de Ocarina of Time.



Le premier sera pour la sortie de Nintendo Switch Sports Resort le 22 octobre et sera vendu 529,99€, tandis que pour le deuxième, on remet en stock celui de Mario Kart World (même date, 549,99€). Dans les deux cas, un pass pour 3 mois de Nintendo Switch Online sera inclus, et on rappelle que les jeux en pack sont sur un simple code de téléchargement.