[RAPPEL] Conférence GamesCom à 20h00

Le rappel de routine : ce soir à 20h00 se déroulera la conférence d'ouverture de la GamesCom 2026 toujours présidée par Geoff Keighley et dont vous pouvez retrouver une partie du programme ci-dessous. Notez que vous pourrez vous connecter dès 19h30 pour un rapide pré-show, souvent fourni avec quelques trailers bonus.(le « Genshin Impact avec des bagnoles »)(le STR de Playside)(Story Trailer)(le nouveau jeu des créateurs de Amnesia)