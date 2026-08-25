recherche
News / Blogs
[RAPPEL] Conférence GamesCom à 20h00
Le rappel de routine : ce soir à 20h00 se déroulera la conférence d'ouverture de la GamesCom 2026 toujours présidée par Geoff Keighley et dont vous pouvez retrouver une partie du programme ci-dessous. Notez que vous pourrez vous connecter dès 19h30 pour un rapide pré-show, souvent fourni avec quelques trailers bonus.

- ANANTA (le « Genshin Impact avec des bagnoles »)
- Game of Thrones : War for Westeros (le STR de Playside)
- Gears of War E-Day (Story Trailer)
- Final Fantasy VII Revelation
- Metro 2039
- ONTOS (le nouveau jeu des créateurs de Amnesia)
- Path of Exile II
- Silent Hill Townfall
- Tides of Annihilation
- Valor Mortis
- Warlock : Dungeons & Dragons
- The Witcher 3 : Songs of the Past

0
Qui a aimé ?
publié le 25/08/2026 à 14:58 par Gamekyo
commentaires (10)
akinen publié le 25/08/2026 à 15:08
J’vais sûrement m’ennuyer mais bon
darkxehanort94 publié le 25/08/2026 à 15:14
Il y a Hoyoverse aussi
marchand2sable publié le 25/08/2026 à 15:18
En espérant un nouveau trailer pour RE Veronica, juste pour savoir si cette histoire de moto en semi-open world est vraie car les leaks durent depuis des mois maintenant.

Très curieux de voir l'exclu Xbox de Kojima également (OD Overdose). Depuis le temps faudrait vraiment qu'on ait enfin quelque chose de concret là-dessus. C'est plus possible là.
keiku publié le 25/08/2026 à 15:26
je vais regarder pour ananta et path of exile 2 , si on m'avais dis que je jouerais a plus de free to play qu'a des jeux payant sur cette gen, je ne l'aurais pas cru...
sasquatsch publié le 25/08/2026 à 15:42
Je veux du clockwork machin pour Xbox
C'est ze jeu Xbox que j'attends le plus
ratchet publié le 25/08/2026 à 16:15
Ff7 je suis ready
newtechnix publié le 25/08/2026 à 16:15
akinen coincer entre la summer games (remplaçante indirect de l'ex-E3) et le TGS... difficile d'être le lieu pour les très grosses annonces.

Alors qu'en vérité justement pour certains titres ce seraient justement parfait pour prendre la lumière.
shanks publié le 25/08/2026 à 16:25
sasquatsch
Je pense que Clockwork Revolution, on ne le verra pas avant le prochain Xbox Showcase (ou les Game Awards).

Xbox a déjà un paquet de jeux plus urgent à promouvoir.
forte publié le 25/08/2026 à 16:28
Un petit peu de Rockman DO et je serai refait !
jeanouillz publié le 25/08/2026 à 16:38
shanks Tu seras là toi pour le gameshow ?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
GamesCom
1
Ils aiment
Nom : GamesCom
Copyright © Gamekyo