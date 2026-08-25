[RAPPEL] Conférence GamesCom à 20h00

Le rappel de routine : ce soir à 20h00 se déroulera la conférence d'ouverture de la GamesCom 2026 toujours présidée par Geoff Keighley et dont vous pouvez retrouver une partie du programme ci-dessous. Notez que vous pourrez vous connecter dès 19h30 pour un rapide pré-show, souvent fourni avec quelques trailers bonus.
- ANANTA (le « Genshin Impact avec des bagnoles »)
- Game of Thrones : War for Westeros (le STR de Playside)
- Gears of War E-Day (Story Trailer)
- Final Fantasy VII Revelation
- Metro 2039
- ONTOS (le nouveau jeu des créateurs de Amnesia)
- Path of Exile II
- Silent Hill Townfall
- Tides of Annihilation
- Valor Mortis
- Warlock : Dungeons & Dragons
- The Witcher 3 : Songs of the Past
Très curieux de voir l'exclu Xbox de Kojima également (OD Overdose). Depuis le temps faudrait vraiment qu'on ait enfin quelque chose de concret là-dessus. C'est plus possible là.
C'est ze jeu Xbox que j'attends le plus
Alors qu'en vérité justement pour certains titres ce seraient justement parfait pour prendre la lumière.
Je pense que Clockwork Revolution, on ne le verra pas avant le prochain Xbox Showcase (ou les Game Awards).
Xbox a déjà un paquet de jeux plus urgent à promouvoir.