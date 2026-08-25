Mariachi Legends : le très joli Castlevania sauce mexicaine a une date de sortie

Halberd Studios aura fait tout son possible depuis sa promesse aux Game Awards il y a quelques mois, mais impossible finalement de sortircette année (qu'importe la raison), et il faudra donc faire avec un report conduisant à une date bien ferme : le 27 avril 2027 (PC, PS5, XBS, NS1).En voici une nouvelle bande-annonce pour bien montrer l'hommage tellement appuyer àque le résultat ressemble davantage à la licence de Konami quelui-même.