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Mariachi Legends : le très joli Castlevania sauce mexicaine a une date de sortie
Halberd Studios aura fait tout son possible depuis sa promesse aux Game Awards il y a quelques mois, mais impossible finalement de sortir Mariachi Legends cette année (qu'importe la raison), et il faudra donc faire avec un report conduisant à une date bien ferme : le 27 avril 2027 (PC, PS5, XBS, NS1).

En voici une nouvelle bande-annonce pour bien montrer l'hommage tellement appuyer à Castlevania que le résultat ressemble davantage à la licence de Konami que Belmont's Curse lui-même.

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osiris67, yukilin
publié le 25/08/2026 à 18:15 par Gamekyo
commentaires (3)
guiguif publié le 25/08/2026 à 18:27
En espérant que se soit moins bugué que leur précédent jeu
sonilka publié le 25/08/2026 à 19:04
Enfin ! Depuis le temps qu'on espérait.
weldar publié le 26/08/2026 à 05:56
C'est marrant que Blasphemous a crée un "style" pixel art qu'on retrouve dans d'autres productions.
Mais celui-ci est très jolie et donne envie.
Gras
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Fiche descriptif
Mariachi Legends
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Nom : Mariachi Legends
Support : PC
Editeur : Halberd Studios
Développeur : Halberd Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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