Crimson Desert : le grosse MAJ disponible, avec histoire enrichie et doublage FR !
Pearl Abyss nous préparait une grosse mise à jour pour Crimson Desert et elle est en fait disponible de suite pour apporter en fait davantage de cinématiques pour l'histoire, des scènes et dialogues inédits pour les boss importants, et davantage d'éléments de codex pour enrichir le lore.
Mais ce n'est pas tout :
- Brouette de correctifs et d'améliorations
- Système d'obtention de compétence revu
- Possibilité de recommencer une partie en gardant ses points de compétences
- 8 compétences inédites pour Kliff
- Ajout du doublage FR !
RESPECT à VIE
les mecs n'ont jamais arreter d'ajouter des choses et ils ajoutent carrément plusieurs langues de doublages quand d'autres en retirent
franchement respect à vie
donc ça tombe à pic
la claque pour le refaire propre
La plupart des dévellopeurs vous sortent ce genre de MAJ massive plus d'un an ou deux après la release, je sais pas si on se rends compte du taff acharné qu'accomplissent pearl abyss.
Hélas, j'ai fini la main quest depuis un moment donc les ajouts pour l'histoire sont bienvenues pour les nouveaux joueurs
Pour ceux qui attendaient vous pouvez y aller maintenant
Crimson desert en fait partie
djfab alors la pas du tout, dis toi que si le jeu ne s'etait pas vendu, jamais de la vie t'aurai eu les nouveaux doublages ni le suivi qu'il ya eu
le démarrage du jeu les a incité à ne pas lacher le morceau.
ils n'etaient pas du tout obliger d'ajouter les nouvelles voix la, mais ils l'ont fait
pour fable j'aurai meme aimé une VF IA comme le Halo remake recent.
au moins t'as cette option. le pire c'est de ne pas avoir de choix.
la j'ai pas encore vu la VF de Crimson desert donc je ne me prononcerai pas.
ça fait trop plaisir, de vrais doubleurs, voici la liste
https://image.noelshack.com/fichiers/2026/35/2/1787686604-66c7295f-c718-49bc-9e7e-0f5504ad1f47.jpg
Par contre j'attends la fin de la semaine de boycott pour la télécharger.
Je suis le seul à la faire ou quoi ?
Enhanced ? ça y est, il est enfin fini le jeu ?
https://youtu.be/c5-8FXNmyJs?is=-iGpYK1TAH1fC4iS
ya la liste des doubleurs, comediens
djfab le jeu est terminé depuis day one, complet et jouable de bout en bout. A voir le rajout de scénario, mais je viens de lancer le jeu et j'ai pas de nouveau chapitre dans l'histoire principale, donc ca doit etre des nouvelles quetes annexes d'histoire. Donc encore une fois la désinformation à base de rien... A part la haine, je vois pas.
J'en ai lu des commentaires idiots en 45 ans, mais celui là met la barre assez haute je dois dire.
Crimson desert fait indéniablement parti de ces jeux un peu unique, dont l'écho de ses immenses qualités va se faire sur le temps long. Je suis absolument convaincu que son statut de RPG hors du commun sera reconnu plus tard.
Le suivi est exceptionnel, et le soin qui est apporté au jeu est un exemple à suivre.
PS : 166H00 de jeu, chapitre IX sur XIV.
Il était déjà terminé tocard.
Imagine le estampillé Sony et tu pourras vider tes noisettes de taré.
Oui dépenser de l'argent dans plusieurs doublages 6 mois après la sortie alors que le gros des ventes a été fait c'est de l'argent foutu en l'air car ce n'est pas ça qui fera venir plus de gens sur un jeu (une traduction quand il n'y en a pas oui, mais certainement pas un doublage, preuve en est sa courbe Steamdb qui n'a pas bougé) MAIS c'est toujours bien
Quand à ces qualités je ne me prononcerai pas vu que ce jeu ne m’intéresse pas, mais rien qu'ici j'ai autant lu de gens l'adorer que l'abandonner.
malroth Ya jamais eu d'IA, le doublage a été fait au Maroc, le mec qui double Master Chief a doublé Ken dans la nouvelle serie Ken le Survivant.
link571 heracles bladagun Depuis l'affaire Halo qui n'a au final jamais été doublé en IA, ça va suspecter chaque jeu qui a une VF ?
Pardon, mais tu le fais exprès ?
Dans la mesure où une première extension est en préparation, et ou vu l’ampleur du jeu, d’autres suivront sans doute, non : ajouter de nouveaux doublages après sa sortie n’est clairement pas de l’argent jeté par les fenêtres. Des millions de joueurs découvriront encore le jeu au cours des prochaines années, demande à CD Projekt ou à Larian Studios.
Ensuite, toute une frange de joueurs ne se satisfait pas de la VOST, en particulier dans un RPG de cette taille dont la durée de vie peux s'étaler sur plusieurs centaines d'heures. Cette initiative leur est donc également destinée.
En somme, on pointe le doigt dans une direction, et toi tu ne regarde pas la direction mais le doigt. D'où le fait que je soulève l'idiotie de ton commentaire.
Preuve en est sa courbe Steamdb qui n'a pas bougé
Ce n'est pas un jeu service, et l'annonce date de quelques heures à peine. T'es vraiment idiot en fait :/