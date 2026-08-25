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Crimson Desert : le grosse MAJ disponible, avec histoire enrichie et doublage FR !
Pearl Abyss nous préparait une grosse mise à jour pour Crimson Desert et elle est en fait disponible de suite pour apporter en fait davantage de cinématiques pour l'histoire, des scènes et dialogues inédits pour les boss importants, et davantage d'éléments de codex pour enrichir le lore.

Mais ce n'est pas tout :

- Brouette de correctifs et d'améliorations
- Système d'obtention de compétence revu
- Possibilité de recommencer une partie en gardant ses points de compétences
- 8 compétences inédites pour Kliff
- Ajout du doublage FR !

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Qui a aimé ?
shinz0, spartan1985, burningcrimson, waurius59, kalas28, megadeth, adamjensen, junaldinho, torotoro59, sandman, killia
publié le 25/08/2026 à 18:50 par Gamekyo
commentaires (38)
shanks publié le 25/08/2026 à 18:51
*petit coup de coude dans les cotes de Xbox*
guiguif publié le 25/08/2026 à 18:52
Ils ont du pognon a perdre, mais c'est toujours bien
bladagun publié le 25/08/2026 à 18:53
Euhhhhh je peut le faire quand le jeu en faite ?
jasonduval publié le 25/08/2026 à 18:57
Jai beau avoir platine le jeu et 350 heures au compteur cest fumiers vont me faire revenir,définitivement les développeurs de cette année avec des maj chaque semaine et pas des miettes...
burningcrimson publié le 25/08/2026 à 19:00
Ça c'est du suivi ! Je le commençerai dans 6 mois
malroth publié le 25/08/2026 à 19:01
c'est definitivement le meilleur studio de l'année et l'un des meilleurs au monde maintenant

RESPECT à VIE

les mecs n'ont jamais arreter d'ajouter des choses et ils ajoutent carrément plusieurs langues de doublages quand d'autres en retirent

franchement respect à vie
maleman publié le 25/08/2026 à 19:02
Ajout d'un doublage FR ? C'est bien la première fois que j'entends parler d'un jeu qui bénéficie d'un doublage FR après la sortie d'un jeu (quelqu'un a d'autres exemples ?). C'est dommage cependant que l'histoire semble être inexistante. Quoi qu'il en soit, ça me motivera peut-être à relancer le jeu. J'ai dû arrêter au bout de 2 heures...
shinz0 publié le 25/08/2026 à 19:03
J'ai fini l'histoire principale mais vivement que j'y retourne pour faire les quêtes annexes
malroth publié le 25/08/2026 à 19:05
en plus la sur pc cette semaine on va avoir le Ray reconstruction pour le DLSS 4.5

donc ça tombe à pic

la claque pour le refaire propre
vers0 publié le 25/08/2026 à 19:06
Putzin je srrais obliger de le recommencer
noukous publié le 25/08/2026 à 19:09
Le suivi de ce jeu est incroyable !

La plupart des dévellopeurs vous sortent ce genre de MAJ massive plus d'un an ou deux après la release, je sais pas si on se rends compte du taff acharné qu'accomplissent pearl abyss.

Hélas, j'ai fini la main quest depuis un moment donc les ajouts pour l'histoire sont bienvenues pour les nouveaux joueurs

Pour ceux qui attendaient vous pouvez y aller maintenant
djfab publié le 25/08/2026 à 19:11
malroth : franchement je ne suis pas trop d'accord avec toi. Des millions de personnes ont fini le jeu et n'y joueront plus, ils ont fait un jeu pas terminé. Et quel dommage pour tous ceux qui n'ont pas bénéficié du doublage FR (ou autre pour les autres pays). Certes vaut mieux tard que jamais, mais ils auraient juste du repousser le jeu de 5 mois en fait.
sino publié le 25/08/2026 à 19:12
malroth Le Ray Reconstruction pour le DLSS 4.5 ne sont pour l'instant que sur 007 First Light et Control Resonant, faudra attendre.
heracles publié le 25/08/2026 à 19:14
Doublage FR fait par IA ou des vrais doubleurs ? Pour moi c'est pas du tout pareil...
bladagun publié le 25/08/2026 à 19:16
Certainement de l'ia
thauvinho publié le 25/08/2026 à 19:17
Tellement hâte qu'ils sortent l'extension pour me remettre dessus
malroth publié le 25/08/2026 à 19:17
sino si si, Crimson desert est compatible direct, ya 27 jeux dans la liste compatible au lancement cette semaine.

Crimson desert en fait partie

djfab alors la pas du tout, dis toi que si le jeu ne s'etait pas vendu, jamais de la vie t'aurai eu les nouveaux doublages ni le suivi qu'il ya eu

le démarrage du jeu les a incité à ne pas lacher le morceau.

ils n'etaient pas du tout obliger d'ajouter les nouvelles voix la, mais ils l'ont fait
malroth publié le 25/08/2026 à 19:20
sino d'ailleurs la techno est en béta et ya deja des test sur crimson desert actuellement sur youtube tu peux voir
malroth publié le 25/08/2026 à 19:22
bladagun crois moi que meme si c'est le cas, c'est toujours mieux RIEN.

pour fable j'aurai meme aimé une VF IA comme le Halo remake recent.

au moins t'as cette option. le pire c'est de ne pas avoir de choix.

la j'ai pas encore vu la VF de Crimson desert donc je ne me prononcerai pas.
djfab publié le 25/08/2026 à 19:23
malroth : pour les voix d'accord, mais pour le reste il aurait été préférable qu'il repousse le jeu de quelques mois.
zekk publié le 25/08/2026 à 19:30
djfab l'ayant fait pour moi c'était un jeu complet que j'avais devant moi, les maj c’est surtout du confort en plus et des erreurs d'ergonomie terminée, mais c’etait bien un jeu bien fini
sino publié le 25/08/2026 à 19:33
malroth Mea culpa, je viens de vérifier et c'est bien le cas j'étais dans l'erreur
malroth publié le 25/08/2026 à 19:40
sino oue pas grave

ça fait trop plaisir, de vrais doubleurs, voici la liste

https://image.noelshack.com/fichiers/2026/35/2/1787686604-66c7295f-c718-49bc-9e7e-0f5504ad1f47.jpg
sk8mag publié le 25/08/2026 à 19:54
Je suis tjs dessus c'est cool !
Par contre j'attends la fin de la semaine de boycott pour la télécharger.
Je suis le seul à la faire ou quoi ?
shinz0 publié le 25/08/2026 à 20:00
sk8mag non je boycotte aussi
kalas28 publié le 25/08/2026 à 20:09
sk8mag oui raf
niflheim publié le 25/08/2026 à 20:19
Ce foutage de gueule

Enhanced ? ça y est, il est enfin fini le jeu ?
link571 publié le 25/08/2026 à 20:29
Un aperçu de la vf et cela semble être de vrais acteurs et pas de l’IA
https://youtu.be/c5-8FXNmyJs?is=-iGpYK1TAH1fC4iS
adamjensen publié le 25/08/2026 à 20:33
Bonne surprise le coup de la VF en plus.
malroth publié le 25/08/2026 à 21:08
link571 regarde mon screen au dessus

ya la liste des doubleurs, comediens
sandman publié le 25/08/2026 à 21:43
bladagun tellement de l'IA qu'il y a 20 voix françaises officielles et une 50 ene de voix francaises pour les PNJ. Mais continuez à dire n'importe quoi sur crimson desert, il meritera bien le GOTY 2026 juste pour la désinformation permanente sur le jeu.

djfab le jeu est terminé depuis day one, complet et jouable de bout en bout. A voir le rajout de scénario, mais je viens de lancer le jeu et j'ai pas de nouveau chapitre dans l'histoire principale, donc ca doit etre des nouvelles quetes annexes d'histoire. Donc encore une fois la désinformation à base de rien... A part la haine, je vois pas.
sasquatsch publié le 25/08/2026 à 22:37
Bravo... Mais je ne sais pas quand je le commencerai celui là... Mais vu que l'on jouera encore sur PS5 pendant 10-15 ans au moi s... Ça va j'ai le temps
wanda publié le 25/08/2026 à 23:24
guiguif Ils ont du pognon a perdre

J'en ai lu des commentaires idiots en 45 ans, mais celui là met la barre assez haute je dois dire.

Crimson desert fait indéniablement parti de ces jeux un peu unique, dont l'écho de ses immenses qualités va se faire sur le temps long. Je suis absolument convaincu que son statut de RPG hors du commun sera reconnu plus tard.

Le suivi est exceptionnel, et le soin qui est apporté au jeu est un exemple à suivre.

PS : 166H00 de jeu, chapitre IX sur XIV.
shambala93 publié le 25/08/2026 à 23:45
niflheim
Il était déjà terminé tocard.
Imagine le estampillé Sony et tu pourras vider tes noisettes de taré.
guiguif publié le 25/08/2026 à 23:54
wanda Pourquoi t'as coupé une partie de mon message ?

Oui dépenser de l'argent dans plusieurs doublages 6 mois après la sortie alors que le gros des ventes a été fait c'est de l'argent foutu en l'air car ce n'est pas ça qui fera venir plus de gens sur un jeu (une traduction quand il n'y en a pas oui, mais certainement pas un doublage, preuve en est sa courbe Steamdb qui n'a pas bougé) MAIS c'est toujours bien

Quand à ces qualités je ne me prononcerai pas vu que ce jeu ne m’intéresse pas, mais rien qu'ici j'ai autant lu de gens l'adorer que l'abandonner.

malroth Ya jamais eu d'IA, le doublage a été fait au Maroc, le mec qui double Master Chief a doublé Ken dans la nouvelle serie Ken le Survivant.

link571 heracles bladagun Depuis l'affaire Halo qui n'a au final jamais été doublé en IA, ça va suspecter chaque jeu qui a une VF ?
azerty publié le 25/08/2026 à 23:56
guiguif claquer de la thune pour du doublage...nawak total.
wanda publié le 26/08/2026 à 01:36
guiguif Oui dépenser de l'argent dans plusieurs doublages 6 mois après la sortie alors que le gros des ventes a été fait c'est de l'argent foutu en l'air

Pardon, mais tu le fais exprès ?

Dans la mesure où une première extension est en préparation, et ou vu l’ampleur du jeu, d’autres suivront sans doute, non : ajouter de nouveaux doublages après sa sortie n’est clairement pas de l’argent jeté par les fenêtres. Des millions de joueurs découvriront encore le jeu au cours des prochaines années, demande à CD Projekt ou à Larian Studios.

Ensuite, toute une frange de joueurs ne se satisfait pas de la VOST, en particulier dans un RPG de cette taille dont la durée de vie peux s'étaler sur plusieurs centaines d'heures. Cette initiative leur est donc également destinée.

En somme, on pointe le doigt dans une direction, et toi tu ne regarde pas la direction mais le doigt. D'où le fait que je soulève l'idiotie de ton commentaire.

Preuve en est sa courbe Steamdb qui n'a pas bougé

Ce n'est pas un jeu service, et l'annonce date de quelques heures à peine. T'es vraiment idiot en fait :/
link571 publié le 26/08/2026 à 03:07
malroth oui j’ai vu ça après. C’est vraiment top
Gras
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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