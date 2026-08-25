Crimson Desert : le grosse MAJ disponible, avec histoire enrichie et doublage FR !

Pearl Abyss nous préparait une grosse mise à jour pouret elle est en fait disponible de suite pour apporter en fait davantage de cinématiques pour l'histoire, des scènes et dialogues inédits pour les boss importants, et davantage d'éléments de codex pour enrichir le lore.Mais ce n'est pas tout :- Brouette de correctifs et d'améliorations- Système d'obtention de compétence revu- Possibilité de recommencer une partie en gardant ses points de compétences- 8 compétences inédites pour Kliff- Ajout du doublage FR !