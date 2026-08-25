Warlock : Dungeons & Dragons s'affiche avec une présentation de 8 minutes

On ne s'attendait pas à grand-chose de, le trailer CG du reveal n'étant de toute façon pas très parlant, mais la présentation surprise de tout de même 8 minutes a commencé à lever le sourcil des curieux. Pas de la plus grande originalité certes, mais tout de même l'un des jeux les plus ambitieux de la franchise, en apparence du moins.A suivre comme on dit, en attendant le lancement prévu en 2027 (PC, PS5, XBS).