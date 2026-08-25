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Warlock : Dungeons & Dragons s'affiche avec une présentation de 8 minutes
On ne s'attendait pas à grand-chose de Warlock : Dungeons & Dragons, le trailer CG du reveal n'étant de toute façon pas très parlant, mais la présentation surprise de tout de même 8 minutes a commencé à lever le sourcil des curieux. Pas de la plus grande originalité certes, mais tout de même l'un des jeux les plus ambitieux de la franchise, en apparence du moins.

A suivre comme on dit, en attendant le lancement prévu en 2027 (PC, PS5, XBS).

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waurius59, shinz0, gameslover, pcverso, aozora78
publié le 25/08/2026 à 19:16 par Gamekyo
commentaires (10)
malroth publié le 25/08/2026 à 19:25
sympa en vrai

à voir
shinz0 publié le 25/08/2026 à 19:39
Pas mal du tout, à surveiller
guiguif publié le 25/08/2026 à 19:43
pas dégueu
pcverso publié le 25/08/2026 à 20:50
j'aime beaucoup
nigel publié le 25/08/2026 à 21:05
Je suis dev' dessus depuis plusieurs années maintenant, je suis confiant et j'ai très hâte qu'on en montre plus
aozora78 publié le 25/08/2026 à 21:21
La déesse Tasha et l'héroïne sont tellement classe, les pouvoirs des Warlock de DnD sont tellement bien représentés et même plus

J'attends le jeu de fou pour son ambiance et l'utilisation des différents pouvoirs

Ça a l'air plutôt linéaire mais ce n'est pas du tout un soucis pour le coup là pour moi.
ootaniisensei publié le 25/08/2026 à 22:21
La surprise de la soirée
terminagore publié le 25/08/2026 à 22:53
Intéressant. Ce qui est montré du gameplay insiste plus sur l’utilisation des pouvoirs que sur le bourrinage, ce qui n’est pas pour me déplaire. Curieux d’en voir plus.
thauvinho publié le 25/08/2026 à 23:02
Bonne surprise je mets ça en whishlist

nigel top C'est une grosse équipe ?
nigel publié le 26/08/2026 à 02:03
thauvinho On est un peu moins de 200 personnes en interne
Il devrait y avoir un peu plus de news sur le jeu dans les prochains jours
Gras
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Fiche descriptif
Warlock : Dungeons & Dragons
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Nom : Warlock : Dungeons & Dragons
Support : PC
Editeur : Wizards of the Coast
Développeur : Invoke Studios
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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