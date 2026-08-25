Warlock : Dungeons & Dragons s'affiche avec une présentation de 8 minutes
On ne s'attendait pas à grand-chose de Warlock : Dungeons & Dragons, le trailer CG du reveal n'étant de toute façon pas très parlant, mais la présentation surprise de tout de même 8 minutes a commencé à lever le sourcil des curieux. Pas de la plus grande originalité certes, mais tout de même l'un des jeux les plus ambitieux de la franchise, en apparence du moins.
A suivre comme on dit, en attendant le lancement prévu en 2027 (PC, PS5, XBS).
à voir
J'attends le jeu de fou pour son ambiance et l'utilisation des différents pouvoirs
Ça a l'air plutôt linéaire mais ce n'est pas du tout un soucis pour le coup là pour moi.
nigel top C'est une grosse équipe ?
Il devrait y avoir un peu plus de news sur le jeu dans les prochains jours