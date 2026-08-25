Tides of Annihilation : un ''premier'' Story Trailer

Là où les jeux avec un minimum de scénario se contentent d'un Story Trailer à un moment ou l'autre,en aura plusieurs. Pourquoi ? Peut-être parce que ce très joli jeu d'action en aura des trucs à raconter/spoiler durant sa communication autour de cette réinterprétation très libre des Chevaliers de la Table Ronde dont on exploitera les surpuissants pouvoirs.Prévu sur PC/PS5/XBS, le titre n'a pour l'heure aucune date de sortie.