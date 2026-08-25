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Tides of Annihilation : un ''premier'' Story Trailer
Là où les jeux avec un minimum de scénario se contentent d'un Story Trailer à un moment ou l'autre, Tides of Annihilation en aura plusieurs. Pourquoi ? Peut-être parce que ce très joli jeu d'action en aura des trucs à raconter/spoiler durant sa communication autour de cette réinterprétation très libre des Chevaliers de la Table Ronde dont on exploitera les surpuissants pouvoirs.

Prévu sur PC/PS5/XBS, le titre n'a pour l'heure aucune date de sortie.

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bladagun, burningcrimson, idd
publié le 25/08/2026 à 19:46 par Gamekyo
commentaires (4)
burningcrimson publié le 25/08/2026 à 20:09
Day 01
naru publié le 25/08/2026 à 21:02
Vraiment sympa
sasquatsch publié le 25/08/2026 à 22:19
Ça c'est des combats de Titan...
mrvince publié le 26/08/2026 à 03:30
La gardienne du feu de Dark souls et Poseidon de GOW3 qui reviennent au calme
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Fiche descriptif
Tides of Annihilation
5
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Nom : Tides of Annihilation
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Eclipse Glow Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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