The Witcher 3 : 11 ans après, encore une refonte en attendant la prochaine extension

Bien entendu, la conférence GamesCom s'est achevée avec les copains de CD Projekt mais ce n'est finalement pas l'extensionqui a surpris (faut dire, on ne voir pas grand-chose), mais un certainprévu pour le 29 septembre sur tous les supports. Car après tout, pourquoi s'arrêter à 65 millions de ventes ?- Refonte du loot- Améliorations du HUD- Mods cross-platform- Nouvelles animations- Nouvelles options d'accesibilité- Arbres de compétences refaits- Diverses améliorations graphiques (également HDR, Ray-Tracing…)- Compatibilité avec tous les derniers outils PC à la mode (DX12, FSR4, DLSS 4.5…)- Upgrade également pour la Switch 2Bonus ? Tout cela est gratuit, et les extensions deviennent libre d'accès même pour ceux qui ne possédaient que la version de base.