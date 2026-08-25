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The Witcher 3 : 11 ans après, encore une refonte en attendant la prochaine extension
Bien entendu, la conférence GamesCom s'est achevée avec les copains de CD Projekt mais ce n'est finalement pas l'extension Songs of the Past qui a surpris (faut dire, on ne voir pas grand-chose), mais un certain The Witcher 3 Remastered prévu pour le 29 septembre sur tous les supports. Car après tout, pourquoi s'arrêter à 65 millions de ventes ?

- Refonte du loot
- Améliorations du HUD
- Mods cross-platform
- Nouvelles animations
- Nouvelles options d'accesibilité
- Arbres de compétences refaits
- Diverses améliorations graphiques (également HDR, Ray-Tracing…)
- Compatibilité avec tous les derniers outils PC à la mode (DX12, FSR4, DLSS 4.5…)
- Upgrade également pour la Switch 2

Bonus ? Tout cela est gratuit, et les extensions deviennent libre d'accès même pour ceux qui ne possédaient que la version de base.



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torotoro59, ducknsexe, kali, adamjensen, megadeth, idd, junaldinho, roivas, yanssou, ravyxxs, burningcrimson, zybear, churos45, kisukesan, lightside, sandman, bourbon, eruroraito7, xrkmx, plistter, link49, raoh38, drybowser, liquidsnake66, fanlink1
publié le 25/08/2026 à 20:14 par Gamekyo
commentaires (57)
blacksad6 publié le 25/08/2026 à 20:15
CD Projekt, c’est des vrais de vrais eux. Une bonne équipe
sonilka publié le 25/08/2026 à 20:15
Enorme. CDP qui régale.
sino publié le 25/08/2026 à 20:17
Putain bien joué, je m'y suis remis via une nouvelle partie il y a un mois ; on va attendre la mise à jour alors.
jenicris publié le 25/08/2026 à 20:19
J'ai encore ma version PS4, maj gratis je vais le refaire
adamjensen publié le 25/08/2026 à 20:21
Un Remaster d'un jeu de qualité et en plus gratos, c'est super.
idd publié le 25/08/2026 à 20:21
cette annonce de fin est géniale !
CDP c'est Noel avant l'heure !
la vache j'ai hâte d'être fin septembre pour tester alors qu'on a masse de jeux qui arrivent en même temps
zekk publié le 25/08/2026 à 20:24
lefab88 publié le 25/08/2026 à 20:25
kinectical publié le 25/08/2026 à 20:26
Support PS5 Pro putainnnnnnnn ouiiii
adelf publié le 25/08/2026 à 20:26
Ça parle de refonte du gameplay aussi, alors peut-être le jeu va devenir jouable o/
kazuchi publié le 25/08/2026 à 20:29
Excellent !!!
loganwolverine publié le 25/08/2026 à 20:32
Merci Nintendo et Sony font payer 10 euros pour moins que ca.
dalbog publié le 25/08/2026 à 20:37
Mais il y a déjà eu un patch RT avec des assets de meilleurs qualités.
J'ai des gros doutes sur une différence par rapport aux versions PS5/Xbox SeriesX.
yanssou publié le 25/08/2026 à 20:40
Incroyable
vers0 publié le 25/08/2026 à 20:44
emrial publié le 25/08/2026 à 20:46
Superbe, est ce que vous pensez que les saves seront compatibles? Surtout sur console…
ravyxxs publié le 25/08/2026 à 20:48
malroth publié le 25/08/2026 à 20:48
toutes les techno dedans polalaaa

je vais me régaler.

RT, Path tracing, Ray reconstruction...

Vivement putain
darkwii publié le 25/08/2026 à 20:51
Content pour upgrade Switch 2
jasonduval publié le 25/08/2026 à 20:53
Des remasters de mise a jour next gen deja sortie de jeux de 2015 den guise de one more thing... cest dire le néant de la gen.

Bravo a eux pour le générosité, bon deja finie 4 fois et septembre pas ouf en terme de date lol ca aurait ete cool cet été au pire.
jeanouillz publié le 25/08/2026 à 20:54
On sait si l'upgrade switch 1 > switch 2 est gratuit ?
Je n'ai pas (encore) trouvé d'infos a ce sujet...
kinectical publié le 25/08/2026 à 20:55
jeanouillz ils ont dit tout ceux possédant Witcher 3 ont droit à lupgrade gratuit ainsi que les DLC gratuit pour tous à partir d’aujourd’hui
jenicris publié le 25/08/2026 à 20:56
jeanouillz oui, je viens de voir la confirmation sur Resetera
jeanouillz publié le 25/08/2026 à 20:56
kinectical Je viens de voir que pour le moment seule la version demat est confirmé. Mais j'imagine que pour ceux qui ont le jeu en physique ça sera aussi le cas.
https://x.com/astrogo360/status/2092348011930337741
patrickleclairvoyant publié le 25/08/2026 à 20:59
Il y’a une option Cross-Save?
J’aimerai bien continuer ma sauvegarder sur ps5 et faire le New Game plus sur pc l’année prochaine
kadaj68800 publié le 25/08/2026 à 21:05
Je vais repartir de Skellige à la MAJ du coup
thelastone publié le 25/08/2026 à 21:07
Hâte et bien envie de voir ce que vaut la version switch 2 etant donné que c'est un jeu 2015 ca devrait être comparable aux autres logiquement
akinen publié le 25/08/2026 à 21:09
Jamais acheté les dlc et pas fait le dernier remaster.

Donc day one, la totale puis le DLC puis le 4.

Respect
kinectical publié le 25/08/2026 à 21:13
jeanouillz ahhh oui ça je n’avais pas vue MAIS pas mal sure que tout possesseur du jeux vont avoir lupgrade gratuit CD Projekt ont l’habitude d’être très généreux
xynot publié le 25/08/2026 à 21:15
D'autres auraient fait payer ce taff 80 balles, j'applaudis CD Projekt
zybear publié le 25/08/2026 à 21:20
Encore une fois, gratuit! Ces putes de Rockstar devraient en prendre de la graine avec leur 50 remaster de GTA V
fdestroyer publié le 25/08/2026 à 21:20
C'est des putains de patrons sérieux! toute l'industrie fait pâle figure à côté!
22 publié le 25/08/2026 à 21:28
J'espère surtout une modernisation du gameplay et changé le bordel de l'inventaire.
ducknsexe publié le 25/08/2026 à 21:40
CD projekt sais très bien qu en nous offrant ce beau cadeau, tout le monde se jettera sur The Witcher IV pour l'acheter
suikoden publié le 25/08/2026 à 21:50
patrickleclairvoyant il me semblent qu'ils l'ont ajouté pour la xbox et play depuis. La version Switch l'avait des le départ.
sasquatsch publié le 25/08/2026 à 22:04
Allez hop, on recommence le jeu... Que j'avais commencé sur PS4 avec seulement 10h de jeu... Ensuite upgrade PS5 magnifique... 30h de jeu... Et hop c'est repartie pour tout recommencer... Et cette fois ci ce sera la bonne
kratoszeus publié le 25/08/2026 à 22:12
Et rockstar n 'a tjrs pas pondu une version next gen de RDR 2..
51love publié le 25/08/2026 à 22:28
TW3, le BGE a sa sortie qui continue de se bonifier avec les années, et toujours le BGE 10 ans plus tard.

Une dinguerie ce jeu, hate de voir le nouveau DLC.

Je vais me le refaire sur PC depuis 0 a la sortie de SotP jamais recommencé depuis sa sortie

Curieux de voir ce que le DLSS5 donnera sur ce jeu, et si ça lui donnera un coté next gen une nouvelle fois, la patch arrivera sur PC rapidement a n'en pas douter.
kinectical publié le 25/08/2026 à 22:29
22 dans la vidéo ils annonce justement un gameplay plus smooth et “moderne” pour les combat ainsi qun meilleur menu
midomashakil publié le 25/08/2026 à 22:39
le dlc sera gratuit?
draven86 publié le 25/08/2026 à 22:42
Le pied !!!
walterwhite publié le 25/08/2026 à 22:54
C’est beau la vache
thauvinho publié le 25/08/2026 à 23:13
51love DLSS5 ou pas déjà avec l'ajout du Path Tracing on va se régaler
sosky publié le 25/08/2026 à 23:15
Non mais sérieux où trouver toutes ces heures de jeux
ravyxxs publié le 25/08/2026 à 23:18
fdestroyer Euh non, depuis Cyberpunk ils n'ont clairement plus ce titre, là on parle juste d'un jeu de 2012 qui reçoit un remaster comme 70% des éditeurs. Et TW3 a sa sortie était une catastrophe technique.

TW4 est le jeu qui devrait renouer les liens.

Et surprise, c'est pas moi qui le dit, mais eux mêmes. Ils savent qu'ils ont déçu donc veulent se rattraper.
snave publié le 25/08/2026 à 23:30
Franchement, je suis heureux. Je m'apprêtais à refaire le jeu incessamment sous peu histoire de me préparer pour le DLC en 2027, et la cerise sur le gâteau, cette maj incroyable qui arrive. Vivement !!!
aragami publié le 26/08/2026 à 00:04
Alors, j'ai voulu m'y mettre il y a quelques temps mais je vais être honnête, j'ai trouvé que graphiquement le jeu avait sacrément vieilli! Du coup avec ma ps5 pro c'est peu etre la maj qui va tout changer? On croise les doigts...
churos45 publié le 26/08/2026 à 00:06
un studio qui prend pas ses joueurs pour des cons. Pendant que certains font payer les upgrades 20 balles "justifiés" avec du contenu que personne n'avait demandé, et avec un 60 FPS qui possède des artefacts indésirables.

Bravo à eux
mercure7 publié le 26/08/2026 à 01:39
Bravo

On est loin du remaster de feignasse revendu plein pot comme certains savent si bien le faire !
ioop publié le 26/08/2026 à 02:07
Le seul truc bien de la conf et encore ça sort en septembre ... Embouteillage

Tides of annihilation c'est top mais pas de date
Gears top mais pas de Xbox
Metro c'est bien aussi

Aucune surprise du coup, le reste éclaté
shido publié le 26/08/2026 à 03:22
Quand un studio respecte ses joueurs
mrvince publié le 26/08/2026 à 03:27
Bon ben moi qui pensais peut être réessayer le jeu avec l'extension... plus de doute du coup on va se relancer dedans !
drybowser publié le 26/08/2026 à 04:53
Super bien joué de leur part de faire ça, nous faire rejouer au jeu juste avant le dlc
Trop content de voir l upgrade switch 2 j'aurai parié sur un nouveau portage .
Et respect total pour cd project, upgrade gratuite et dlc inclus !! Si Nintendo pouvait en prendre exemple
shirou publié le 26/08/2026 à 05:09
Vais être obliger de me le refaire pour la 4e fois
patrickleclairvoyant publié le 26/08/2026 à 05:15
suikoden Une bien bonne nouvelle
liquidsnake66 publié le 26/08/2026 à 05:30
C'est génial
ziggourat publié le 26/08/2026 à 05:36
Amélioration du système de combat, refonte de l'arbre des compétences avec nouvelles options et amélioration dans les déplacements

Bref c'est du gros travail

Par contre, je vais peut-être choquer, mais ça mériterait de payer un minimum pour cet upgrade à la vie du boulot monstrueux dessus, même si c'est 5-10€ perso je suis prêt à payer, tout travail mérite salaire.
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The Witcher 3 : Traque Sauvage
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Nom : The Witcher 3 : Traque Sauvage
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 19/05/2015
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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