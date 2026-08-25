The Witcher 3 : 11 ans après, encore une refonte en attendant la prochaine extension
Bien entendu, la conférence GamesCom s'est achevée avec les copains de CD Projekt mais ce n'est finalement pas l'extension Songs of the Past qui a surpris (faut dire, on ne voir pas grand-chose), mais un certain The Witcher 3 Remastered prévu pour le 29 septembre sur tous les supports. Car après tout, pourquoi s'arrêter à 65 millions de ventes ?
- Refonte du loot
- Améliorations du HUD
- Mods cross-platform
- Nouvelles animations
- Nouvelles options d'accesibilité
- Arbres de compétences refaits
- Diverses améliorations graphiques (également HDR, Ray-Tracing…)
- Compatibilité avec tous les derniers outils PC à la mode (DX12, FSR4, DLSS 4.5…)
- Upgrade également pour la Switch 2
Bonus ? Tout cela est gratuit, et les extensions deviennent libre d'accès même pour ceux qui ne possédaient que la version de base.
CDP c'est Noel avant l'heure !
la vache j'ai hâte d'être fin septembre pour tester alors qu'on a masse de jeux qui arrivent en même temps
J'ai des gros doutes sur une différence par rapport aux versions PS5/Xbox SeriesX.
je vais me régaler.
RT, Path tracing, Ray reconstruction...
Vivement putain
Bravo a eux pour le générosité, bon deja finie 4 fois et septembre pas ouf en terme de date lol ca aurait ete cool cet été au pire.
Je n'ai pas (encore) trouvé d'infos a ce sujet...
https://x.com/astrogo360/status/2092348011930337741
J’aimerai bien continuer ma sauvegarder sur ps5 et faire le New Game plus sur pc l’année prochaine
Donc day one, la totale puis le DLC puis le 4.
Respect
Une dinguerie ce jeu, hate de voir le nouveau DLC.
Je vais me le refaire sur PC depuis 0 a la sortie de SotP jamais recommencé depuis sa sortie
Curieux de voir ce que le DLSS5 donnera sur ce jeu, et si ça lui donnera un coté next gen une nouvelle fois, la patch arrivera sur PC rapidement a n'en pas douter.
TW4 est le jeu qui devrait renouer les liens.
Et surprise, c'est pas moi qui le dit, mais eux mêmes. Ils savent qu'ils ont déçu donc veulent se rattraper.
Bravo à eux
On est loin du remaster de feignasse revendu plein pot comme certains savent si bien le faire !
Tides of annihilation c'est top mais pas de date
Gears top mais pas de Xbox
Metro c'est bien aussi
Aucune surprise du coup, le reste éclaté
Trop content de voir l upgrade switch 2 j'aurai parié sur un nouveau portage .
Et respect total pour cd project, upgrade gratuite et dlc inclus !! Si Nintendo pouvait en prendre exemple
Bref c'est du gros travail
Par contre, je vais peut-être choquer, mais ça mériterait de payer un minimum pour cet upgrade à la vie du boulot monstrueux dessus, même si c'est 5-10€ perso je suis prêt à payer, tout travail mérite salaire.