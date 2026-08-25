Metro 2039 : bande-annonce et collector

Les choses progressent rapidement pourdont la sortie tombera en février 2027 (PC/PS5/XBS) avec on nous signale un gros collector au prix encore inconnu mais incluant au moins une réplique « authentique » du casque spartiate. Idéal en cas d'apocalypse dans notre monde bien réel.Pour en revenir au jeu, une nouvelle bande-annonce nous a évidemment été proposée, et non seulement on y retrouve l'ambiance des deux premiers, mais il faut aussi reconnaître que c'est sacrément joli.