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Metro 2039 : bande-annonce et collector
Les choses progressent rapidement pour Metro 2039 dont la sortie tombera en février 2027 (PC/PS5/XBS) avec on nous signale un gros collector au prix encore inconnu mais incluant au moins une réplique « authentique » du casque spartiate. Idéal en cas d'apocalypse dans notre monde bien réel.

Pour en revenir au jeu, une nouvelle bande-annonce nous a évidemment été proposée, et non seulement on y retrouve l'ambiance des deux premiers, mais il faut aussi reconnaître que c'est sacrément joli.



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spartan1985, adamjensen, vers0, eruroraito7, elcidfx
publié le 25/08/2026 à 19:27 par Gamekyo
commentaires (4)
adamjensen publié le 25/08/2026 à 20:28
J'espère que le jeu ne sera pas aussi ouvert que le 3, car je trouvais que c'était beaucoup mieux dans les deux premiers.
vers0 publié le 25/08/2026 à 20:45
day one
sasquatsch publié le 25/08/2026 à 22:20
adamjensen idem...
En tout cas la rétine en prend pour son grade
adamjensen publié le 25/08/2026 à 22:31
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Fiche descriptif
Metro 2039
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Nom : Metro 2039
Support : PC
Editeur : Deep Silver
Développeur : 4A Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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