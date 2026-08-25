Le Story Trailer de Gears of War : E-Day

Comme promis par The Coalition, Gears of War : E-Day est venu s'illustrer durant la conférence GamesCom avec un Story Trailer bien classe pour cette préquelle située 14 ans avant les événements du premier jeu.
Sortie prévue le 6 octobre sur PC et Xbox Series (le terme « exclusivité console » est bien appuyé), sans oublier le Game Pass. Les possesseurs de la Premium Edition pourront s'il lancer 5 jours avant.
Putain du sang, des grosses armes et des megas monstres que ca fait du bien.
L'attente va être longue.