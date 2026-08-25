recherche
News / Blogs
Le Story Trailer de Gears of War : E-Day
Comme promis par The Coalition, Gears of War : E-Day est venu s'illustrer durant la conférence GamesCom avec un Story Trailer bien classe pour cette préquelle située 14 ans avant les événements du premier jeu.

Sortie prévue le 6 octobre sur PC et Xbox Series (le terme « exclusivité console » est bien appuyé), sans oublier le Game Pass. Les possesseurs de la Premium Edition pourront s'il lancer 5 jours avant.

9
Qui a aimé ?
vincecastel, negan, spartan1985, shinz0, mithrandir, yanssou, zybear, roivas, drockspace
publié le 25/08/2026 à 18:22 par Gamekyo
commentaires (10)
negan publié le 25/08/2026 à 18:26
Ca sent les anciens Gears Of War, c'est un quasi sans faute tellement ca répond aux attentes.

Putain du sang, des grosses armes et des megas monstres que ca fait du bien.

L'attente va être longue.
vers0 publié le 25/08/2026 à 18:29
Ca a l'air bien epic comme il faut
shinz0 publié le 25/08/2026 à 18:30
Ça tabasse
bigb0ss publié le 25/08/2026 à 18:59
day one bordel
guigui59 publié le 25/08/2026 à 19:01
Le retour de Gears
zybear publié le 25/08/2026 à 19:03
il manque juste une musique marquante, le trailer du 1er Gears Of War, 20 ans après on s'en souviens toujours avec "Mad World"
walterwhite publié le 25/08/2026 à 19:14
Popopopopopopopopo
nobleswan publié le 25/08/2026 à 19:56
Ça tabasse
vers0 publié le 25/08/2026 à 20:09
zybear carrement quel claque a l'epoque
sasquatsch publié le 25/08/2026 à 22:46
Rohlolo... C'est là que tu te dit c'est bien d'avoir investit dans une séries X ... Mais quel entubage de balai rouillé... Quand tu y réfléchis...
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Gears of War : E-Day
8
Ils aiment
Nom : Gears of War : E-Day
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : The Coalition
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo