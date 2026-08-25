Le Story Trailer de Gears of War : E-Day

Comme promis par The Coalition,est venu s'illustrer durant la conférence GamesCom avec un Story Trailer bien classe pour cette préquelle située 14 ans avant les événements du premier jeu.Sortie prévue le 6 octobre sur PC et Xbox Series (le terme « exclusivité console » est bien appuyé), sans oublier le Game Pass. Les possesseurs de la Premium Edition pourront s'il lancer 5 jours avant.