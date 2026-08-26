Tout comme Orbitals, Age Twisters va aussi tenter de copier la formule de Josef Fares
30 millions de It Takes Two vendus, c'est le genre d'informations qui attire les investisseurs et sans aller jusqu'à parler d'une nouvelle tendance, remarquons que la « formule Fares » commence à être adopté par la concurrence, déjà avec Orbitals à venir la semaine prochaine sur Switch 2, mais aussi avec Age Twisters tout juste annoncé dans le cadre des Game Awards.
On y incarnera ici un grand-père et sa petite fille (la précision était nécessaire pour cette dernière) partant à la recherche de la maman (de la fille) disparue il y a des années, et dont ils viennent d'avoir des nouvelles par la réception d'un simple colis contenant deux bracelets « magiques » permettant de modifier votre âge. Chaque personnage pourra ainsi switcher de l'enfance à la vieillesse en passant par l'adolescence et l'âge adulte, avec à chaque fois des compétences propres.
Pour le reste, on retrouve les mêmes arguments que chez Hazelight, comme la coopération obligatoire et la possibilité de refiler un « Pass Ami » pour être rejoint par un pote en ligne qui n'aura pas besoin d'acheter le jeu. Sortie prévue pour 2027, pour l'heure uniquement sur PC et PlayStation 5.