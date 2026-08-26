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Avec Showa American Story, l'apocalypse se traversera avec un mini-short
Après avoir fait parler de lui pour sa franchise Dying au succès pas extraordinaire, le studio chinois Nekcom Games s'est davantage fait remarquer il y a quelques années avec l'annonce de Showa American Story, un délire semblant être pondu par les différents fous du bus du Japon dont Swery et Suda : nous sommes plongés dans un monde post-apocalyptique mais surtout tiré d'une uchronie où le Japon est devenu une telle puissance économique qu'ils ont en quelque sorte racheté les USA. Et c'est dans ce délire aux cultures entremêlées qu'une invasion de zombies vient foutre le boxon, à repousser en incarnant une jeune demoiselle également revenue d'entre les morts.

Une demoiselle qui on le remarquera dans cette nouvelle bande-annonce a échangé son jean pour un mini-short bien plus efficace pour le marketing. Toujours pas de date en revanche (PC/PS5).

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publié le 26/08/2026 à 08:41 par Gamekyo
commentaires (3)
shanks publié le 26/08/2026 à 08:43
Faut reconnaître, le cul est joli.
kikoo31 publié le 26/08/2026 à 09:00
GOTY direct de masharu
abookhouseboy publié le 26/08/2026 à 09:04
Bien, ça nous lave les yeux des horreurs DEI.
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Showa American Story
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Nom : Showa American Story
Support : PC
Editeur : 2P Games
Développeur : Nekcom Entertainment
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
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