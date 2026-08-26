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Worms tentera la formule tactical, pendant que se prépare le retour en 2D
Même si elle n'est plus aussi porteuse que dans les années 90, la licence Worms continue de perdurer dans le temps et accueillera en 2027 (PC, PS5, XBS, NS2) un nouveau spin-off orienté tactical 3D, dont la particularité outre l'humour sera de proposer des QTE pour parfaire vos attaques. Le jeu proposera une campagne solo et bien évidemment du multi, 1V1 uniquement, en local comme en ligne.

Et si vous préférez la formule brute 2D comme à la bonne époque, sachez qu'un nouvel épisode est actuellement en développement, mais il faudra patienter pour en savoir davantage.

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tripy73, aozora78
publié le 26/08/2026 à 09:36 par Gamekyo
commentaires (6)
maddox69 publié le 26/08/2026 à 09:47
Alors ça peut être cool hein, mais 1 v1 seulement quoi...
J'ai trop hâte d'un épisode classique !
loganwolverine publié le 26/08/2026 à 09:54
maddox69 Obliger de créer un tournoi pour jouer a plusieurs et d'attendre son match
negan publié le 26/08/2026 à 10:10
Ah j'avais pas vu cette annonce cool
schwarzie publié le 26/08/2026 à 10:27
Trop hâte ! Un X-Com like Worms, ça va être fun !
Et le teasing pour le remake/reboot, trop top ! Pour vu que les deux sortent en 2027 afin d'avoir des versions physiques.
syoshu publié le 26/08/2026 à 10:38
Un petit retour a un episode en 3D ferait du bien aussi.
J'ai du passer autant d'heure que Worms 3D qu'Armaggedon
maddox69 publié le 26/08/2026 à 12:58
Un remake de WMD, avec cette 3D, je dis oui hein
Loganwolverine oui, ça va faire long quoi !
Gras
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Fiche descriptif
Worms : Galactic Tactics
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Nom : Worms : Galactic Tactics
Support : PC
Editeur : Team 17
Développeur : Absolutely Games
Genre : Tactique
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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