Worms tentera la formule tactical, pendant que se prépare le retour en 2D

Même si elle n'est plus aussi porteuse que dans les années 90, la licencecontinue de perdurer dans le temps et accueillera en 2027 (PC, PS5, XBS, NS2) un nouveau spin-off orienté tactical 3D, dont la particularité outre l'humour sera de proposer des QTE pour parfaire vos attaques. Le jeu proposera une campagne solo et bien évidemment du multi, 1V1 uniquement, en local comme en ligne.Et si vous préférez la formule brute 2D comme à la bonne époque, sachez qu'un nouvel épisode est actuellement en développement, mais il faudra patienter pour en savoir davantage.