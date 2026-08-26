Worms tentera la formule tactical, pendant que se prépare le retour en 2D
Même si elle n'est plus aussi porteuse que dans les années 90, la licence Worms continue de perdurer dans le temps et accueillera en 2027 (PC, PS5, XBS, NS2) un nouveau spin-off orienté tactical 3D, dont la particularité outre l'humour sera de proposer des QTE pour parfaire vos attaques. Le jeu proposera une campagne solo et bien évidemment du multi, 1V1 uniquement, en local comme en ligne.
Et si vous préférez la formule brute 2D comme à la bonne époque, sachez qu'un nouvel épisode est actuellement en développement, mais il faudra patienter pour en savoir davantage.
J'ai trop hâte d'un épisode classique !
Et le teasing pour le remake/reboot, trop top ! Pour vu que les deux sortent en 2027 afin d'avoir des versions physiques.
J'ai du passer autant d'heure que Worms 3D qu'Armaggedon
Loganwolverine oui, ça va faire long quoi !