ROG Xbox Ally : enfin un modèle OLED + Z2, mais avec le prix qui va avec

Vous avez beaucoup d'argent et êtes de ceux qui sont attirés par l'émergence des « PC nomades » ? Alors apprenez au cas où qu'un nouveau modèle de ROG Xbox Ally va débarquer le 15 octobre et à un autre niveau que le précédent à 999,99€. On passe en effet à la vitesse supérieure avec un processeur Z2 Extreme, 1 TO de SSD, des sticks sous TMR, de vibrations haptiques et surtout un joli écran OLED 120hz (néanmoins 1080p) qui réclamera de cracher 1399,99€.Pas assez cher ? Alors ajoutons à cela une offre qui ne se refuse pas (ou peut-être que si) avec un bundle incluant les lunettes RA ROG XREAL (dont les dalles OLED sont signées Sony, ironiquement) pour simuler un écran de 171 pouces. Le tout pour la modique somme de 2599,99€.