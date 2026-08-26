ROG Xbox Ally : enfin un modèle OLED + Z2, mais avec le prix qui va avec
Vous avez beaucoup d'argent et êtes de ceux qui sont attirés par l'émergence des « PC nomades » ? Alors apprenez au cas où qu'un nouveau modèle de ROG Xbox Ally va débarquer le 15 octobre et à un autre niveau que le précédent à 999,99€. On passe en effet à la vitesse supérieure avec un processeur Z2 Extreme, 1 TO de SSD, des sticks sous TMR, de vibrations haptiques et surtout un joli écran OLED 120hz (néanmoins 1080p) qui réclamera de cracher 1399,99€.
Pas assez cher ? Alors ajoutons à cela une offre qui ne se refuse pas (ou peut-être que si) avec un bundle incluant les lunettes RA ROG XREAL (dont les dalles OLED sont signées Sony, ironiquement) pour simuler un écran de 171 pouces. Le tout pour la modique somme de 2599,99€.
Peuvent pas les numéroté ? Parce que a ce tarif, c'est clair que c'est pas monsieur tous le monde qui va craquer en passant devant ....
1400 balle.....
Le jeux sur consoles c'est pour que ce soit accessible.
Si les consoles coûtent aussi chère autant aller vers le pc....au moins la avec les modeur y a quoi rigoler.
Alors il vont en vendre pas mal mine de rien parce que tous le monde se plaint mais j'ai constaté que le pouvoir d'achat des "gamers" ou ceux qui aiment les nouvelles technologies n'a aucune limite quand ça concerne la nouveauté.
jf17 Oui tu verras elle sera en rupture de stock day one et aucune chiffre ne sera communiqué pour faire monter la hype
Faut bien prendre en compte que ce ne sont pas des consoles portables mais des pc portables.
Quant au prix astronomique, outre l'écran OLED, il ne faut pas oublier la RAM, chose que tout le monde semble avoir oublié.
keiku
Je vois surtout que j 'irai pas au delà de cette génération.
Faut pas dexonner. Les gens qui veulent du graphismes qu'il aillent sur pc.
On approche du ridicule.
Et le pire, on peut même pas dire on attend, et des que ça baisse, on achète vu que les prix monte au lieu de descendre.....
En occase chez cash converters ou le Bon Coin avec cette somme un mec peut s'acheter une PS2, PS3 et PS4, une Xbox One et une 360, une Gamecube et une Wii... puis se payer tous les jeux Nintendo, Sony, Capcom, Koei Tecmo, Square Enix et Konami de ces machines... à partir de là y'a de quoi réfléchir pour devenir collectionneur Retro ou consommateur de jeux en kit tellement buggué qu'au lancement ils seront patchés day one d'autant que le gros jeu n'arrivent plus qu'en fin de vie.
Les Next-gen qui avant étaient des opportunités d'aller de l'avant pour le JV sont devenus des problèmes.