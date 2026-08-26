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Turok Origins : Story Trailer et report à 2027
Sans surprise, Turok Origins fait également ses valises en quittant 2026 pour programmer son atterrissage dans le courant du printemps 2027, toujours sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Quelques visuels et un Story Trailer sont mis à disposition pour illustrer cette résurrection façon coop (on pourra quand même jouer solo), vue TPS (on pourra quand même jouer à la première personne) mais aussi tout ce qu'il faut de modernité entre pouvoirs à récupérer sur les ennemis et équipement que l'on pourra cette fois améliorer. Bref, ça a un peu évolué depuis les débuts sur N64 dans un brouillard pire que Silent Hill.

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publié le 26/08/2026 à 07:40 par Gamekyo
commentaires (2)
negan publié le 26/08/2026 à 07:57
Day One
cyr publié le 26/08/2026 à 08:11
Je me laisserais bien tenter. Sauf s'il sort dans le même mois que pokemon vent. Il attendra (turok)
Gras
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Fiche descriptif
Turok Origins
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Nom : Turok Origins
Support : PC
Editeur : Saber Interactive
Développeur : Saber Interactive
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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