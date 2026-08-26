Turok Origins : Story Trailer et report à 2027

Sans surprise,fait également ses valises en quittant 2026 pour programmer son atterrissage dans le courant du printemps 2027, toujours sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.Quelques visuels et un Story Trailer sont mis à disposition pour illustrer cette résurrection façon coop (on pourra quand même jouer solo), vue TPS (on pourra quand même jouer à la première personne) mais aussi tout ce qu'il faut de modernité entre pouvoirs à récupérer sur les ennemis et équipement que l'on pourra cette fois améliorer. Bref, ça a un peu évolué depuis les débuts sur N64 dans un brouillard pire que Silent Hill.