The Blood of Dawnwalker : trailer de lancement

CD Projekt a beau avoir volé une partie du show GamesCom grâce à son joli One More Thing, on n'en oubliera pas qu'une partie des anciens de l'équipe nous ont donné rendez-vous la semaine prochaine (le 3 septembre) avecqui achève sa communication avec ce trailer de lancement.Et on croise forcément les doigts pour une réussite (car on aime bien les bons jeux) en souhaitant notamment que sera payant le choix d'une aventure plus courte et condensée par un style chronométré à la Atlus.