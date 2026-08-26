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The Blood of Dawnwalker : trailer de lancement
CD Projekt a beau avoir volé une partie du show GamesCom grâce à son joli One More Thing, on n'en oubliera pas qu'une partie des anciens de l'équipe nous ont donné rendez-vous la semaine prochaine (le 3 septembre) avec The Blood of Dawnwalker qui achève sa communication avec ce trailer de lancement.

Et on croise forcément les doigts pour une réussite (car on aime bien les bons jeux) en souhaitant notamment que sera payant le choix d'une aventure plus courte et condensée par un style chronométré à la Atlus.

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publié le 26/08/2026 à 07:59 par Gamekyo
commentaires (3)
mattewlogan publié le 26/08/2026 à 08:09
Je l’attends bien celui-là, j’espère pas être déçu
pcverso publié le 26/08/2026 à 08:20
Que j"ai hate d'etre jeudi prochzain
shinz0 publié le 26/08/2026 à 08:38
L'ambiance, le concept et la BO
Pour le reste on jugera manette en main, vivement
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Fiche descriptif
The Blood of Dawnwalker
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Nom : The Blood of Dawnwalker
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Rebel Wolves
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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