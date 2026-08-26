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Bloodstained : The Scarlet Engagement ne sortira évidemment pas cette année
On avait oublié qu'il était prévu pour cette année, mais Koji Igarashi vient de nous prévenir par un rapide message que, sans surprendre personne, Bloodstained : The Scarlet Engagement se fera finalement attendre jusqu'en 2027, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Il serait surtout temps que cette suite s'offre un nouveau trailer (le seul remonte à juin 2025), en rappelant qe nous aurons droit à deux combattantes jouables, une map bien plus grande, un cycle jour/nuit et la promesse que cette fois, toutes les armes et armures seront visibles à l'écran.

Les fans pardonneront quoi qu'il arrive le retard après avoir appris plus tôt cette année le décès de Shutaro Ida (réalisateur du premier Bloodstained et des Castlevania GBA/DS), emporté à seulement 52 ans par un foutu cancer.

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oreillesal, jeanouillz, dooku
publié le 26/08/2026 à 09:44 par Gamekyo
commentaires (10)
midomashakil publié le 26/08/2026 à 10:21
Lool hier j'ai regarder le 1 trailer
alucardhellsing publié le 26/08/2026 à 10:23
et merde
osiris67 publié le 26/08/2026 à 10:32
Dommage...
oreillesal publié le 26/08/2026 à 10:36
J'ai énormément apprécié le premier.
J'attendrai le temps qu'il faut pour y jouer.
loganwolverine publié le 26/08/2026 à 10:40
Totalement compréhensible.


Qu'ils prennent leur temps dire que le mec qui fait les news Shanks avait oublié que ce jeu existe alors que je lui ai rappelé quand tu parlais de Castlevania dans le dernière article sur le sujet !!!
shanks publié le 26/08/2026 à 10:43
loganwolverine
J'avais pas oublié son existence
Juste que j'avais zappé que ça sortait cette année.
adamjensen publié le 26/08/2026 à 10:55
Konami devrait vraiment envisager de reconfier la licence Castlevania à Iga.
jeanouillz publié le 26/08/2026 à 11:32
On s'en doutait evidemment et ce n'est pas plus mal, vu le nombre de sortie cette année (mais aussi Catlevania en octobre).
Qu'ils prennent leurs temps
dooku publié le 26/08/2026 à 14:30
Pas pressé mais hâte quand même, une version physique NS2 serait fortement apprécié
weldar publié le 26/08/2026 à 14:48
Retard compréhensible avec le décès du réalisateur qui a probablement perturbé le développement du jeu, mais au moins, BS2 serait dans sa phase finale.
(et on peut noter un petit upgrade graphique depuis le premier trailer il y a un an)

Tiens Shanks , ils ont publié des nouveaux visuels du jeu.

https://x.com/SwordOrWhip/status/2092539182715424870?s=20
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Fiche descriptif
Bloodstained : The Scarlet Engagement
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Nom : Bloodstained : The Scarlet Engagement
Support : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : ArtPlay
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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