Bloodstained : The Scarlet Engagement ne sortira évidemment pas cette année
On avait oublié qu'il était prévu pour cette année, mais Koji Igarashi vient de nous prévenir par un rapide message que, sans surprendre personne, Bloodstained : The Scarlet Engagement se fera finalement attendre jusqu'en 2027, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Il serait surtout temps que cette suite s'offre un nouveau trailer (le seul remonte à juin 2025), en rappelant qe nous aurons droit à deux combattantes jouables, une map bien plus grande, un cycle jour/nuit et la promesse que cette fois, toutes les armes et armures seront visibles à l'écran.
Les fans pardonneront quoi qu'il arrive le retard après avoir appris plus tôt cette année le décès de Shutaro Ida (réalisateur du premier Bloodstained et des Castlevania GBA/DS), emporté à seulement 52 ans par un foutu cancer.
J'attendrai le temps qu'il faut pour y jouer.
Qu'ils prennent leur temps dire que le mec qui fait les news Shanks avait oublié que ce jeu existe alors que je lui ai rappelé quand tu parlais de Castlevania dans le dernière article sur le sujet !!!
J'avais pas oublié son existence
Juste que j'avais zappé que ça sortait cette année.
Qu'ils prennent leurs temps
(et on peut noter un petit upgrade graphique depuis le premier trailer il y a un an)
Tiens Shanks , ils ont publié des nouveaux visuels du jeu.
https://x.com/SwordOrWhip/status/2092539182715424870?s=20