Bloodstained : The Scarlet Engagement ne sortira évidemment pas cette année

On avait oublié qu'il était prévu pour cette année, mais Koji Igarashi vient de nous prévenir par un rapide message que, sans surprendre personne,se fera finalement attendre jusqu'en 2027, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Il serait surtout temps que cette suite s'offre un nouveau trailer (le seul remonte à juin 2025), en rappelant qe nous aurons droit à deux combattantes jouables, une map bien plus grande, un cycle jour/nuit et la promesse que cette fois, toutes les armes et armures seront visibles à l'écran.Les fans pardonneront quoi qu'il arrive le retard après avoir appris plus tôt cette année le décès de Shutaro Ida (réalisateur du premieret desGBA/DS), emporté à seulement 52 ans par un foutu cancer.