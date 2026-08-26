ONTOS, le prochain jeu des créateurs de Amnesia et SOMA donne des nouvelles
Connu pour son travail sur la franchise Amnesia (et SOMA), Frictionnal Games fera de ONTOS la prochaine étape de sa carrière avec un style plus immersive-sim au cœur d'un drôle d'hôtel labyrinthique situé sur la lune, héritage de votre père devenu un peu fou comme bien des génies, où vous « affronterez des questions existentielles qui vous amèneront à vous interroger sur la nature de l'âme, la souffrance et la trame même de la réalité ». Rien que ça.
Nous verrons bien si notre cerveau ressortira intact de cette expérience prévue l'année prochaine, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.