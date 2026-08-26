ONTOS, le prochain jeu des créateurs de Amnesia et SOMA donne des nouvelles

Connu pour son travail sur la franchise(et), Frictionnal Games fera dela prochaine étape de sa carrière avec un style plus immersive-sim au cœur d'un drôle d'hôtel labyrinthique situé sur la lune, héritage de votre père devenu un peu fou comme bien des génies, où vous. Rien que ça.Nous verrons bien si notre cerveau ressortira intact de cette expérience prévue l'année prochaine, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.