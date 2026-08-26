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ONTOS, le prochain jeu des créateurs de Amnesia et SOMA donne des nouvelles
Connu pour son travail sur la franchise Amnesia (et SOMA), Frictionnal Games fera de ONTOS la prochaine étape de sa carrière avec un style plus immersive-sim au cœur d'un drôle d'hôtel labyrinthique situé sur la lune, héritage de votre père devenu un peu fou comme bien des génies, où vous « affronterez des questions existentielles qui vous amèneront à vous interroger sur la nature de l'âme, la souffrance et la trame même de la réalité ». Rien que ça.

Nous verrons bien si notre cerveau ressortira intact de cette expérience prévue l'année prochaine, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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churos45, tripy73, idd
publié le 26/08/2026 à 09:20 par Gamekyo
commentaires (2)
oro publié le 26/08/2026 à 09:52
celui là il me fait de l'oeil depuis un moment, hâte
nigel publié le 26/08/2026 à 11:07
Je suis super hypé, les environment sont incroyable, et très content de voir Frictionnal faire un truc qui semble être à mi chemin entre un Soma et un Bioshock en terme d'ambiance
Gras
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Fiche descriptif
ONTOS
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Nom : ONTOS
Support : PC
Editeur : Kepler Interactive
Développeur : Frictional Games
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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