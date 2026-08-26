Hoyoverse nous annonce Nodusfall, et on n'est plus du tout dans un délire anime
Loin des couleurs vives et du style anime de ses productions habituelles, Hoyoverse nous a annoncé Nodusfall, une ambitieuse production de style action-RPG basée sur la coopération (jusqu'à 3) sans encore trop saisir quel sera exactement le genre d'expérience vu le peu d'éléments à disposition. Tout juste sait-on que l'on pourra récupérer de jolies compétences et pièces d'équipement en tuant de gros monstres.
Le contexte puisera à la fois dans la Dark Fantasy et la mythologie aussi bien asiatique qu'occidentale, pour nous offrir un bestiaire impressionnant dont les principaux représentants sont apparemment frappés par une sorte de corruption à briser à la racine.
Pas de date, pas même de supports (on pariera au moins sur le combo PC/PS5), juste que ça tournera sous Unreal Engine 5.
C'est trop dommage
J'ai l'impression qu'il y a du Dragon's Dogma dans ce jeu. Je sais pas, voir le groupe affronter un dragon m'a immédiatement fait penser a DD quand on combat un Drac avec nos pions. Vivement la Dark Arisen en octobre au passage.
Mais yep vivement Dark Arisen, y'a un showcase dans une heure d'ailleurs.