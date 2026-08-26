Hoyoverse nous annonce Nodusfall, et on n'est plus du tout dans un délire anime

Loin des couleurs vives et du style anime de ses productions habituelles, Hoyoverse nous a annoncé, une ambitieuse production de style action-RPG basée sur la coopération (jusqu'à 3) sans encore trop saisir quel sera exactement le genre d'expérience vu le peu d'éléments à disposition. Tout juste sait-on que l'on pourra récupérer de jolies compétences et pièces d'équipement en tuant de gros monstres.Le contexte puisera à la fois dans la Dark Fantasy et la mythologie aussi bien asiatique qu'occidentale, pour nous offrir un bestiaire impressionnant dont les principaux représentants sont apparemment frappés par une sorte de corruption à briser à la racine.Pas de date, pas même de supports (on pariera au moins sur le combo PC/PS5), juste que ça tournera sous Unreal Engine 5.