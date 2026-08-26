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Hoyoverse nous annonce Nodusfall, et on n'est plus du tout dans un délire anime
Loin des couleurs vives et du style anime de ses productions habituelles, Hoyoverse nous a annoncé Nodusfall, une ambitieuse production de style action-RPG basée sur la coopération (jusqu'à 3) sans encore trop saisir quel sera exactement le genre d'expérience vu le peu d'éléments à disposition. Tout juste sait-on que l'on pourra récupérer de jolies compétences et pièces d'équipement en tuant de gros monstres.

Le contexte puisera à la fois dans la Dark Fantasy et la mythologie aussi bien asiatique qu'occidentale, pour nous offrir un bestiaire impressionnant dont les principaux représentants sont apparemment frappés par une sorte de corruption à briser à la racine.

Pas de date, pas même de supports (on pariera au moins sur le combo PC/PS5), juste que ça tournera sous Unreal Engine 5.

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mrponey, stardustx
publié le 26/08/2026 à 13:05 par Gamekyo
commentaires (9)
alucardhellsing publié le 26/08/2026 à 13:10
^prometteur et j'ai bien aimé ce que j'ai vu
zekk publié le 26/08/2026 à 13:30
Même eux ce mettent à la dark fantasy
justx publié le 26/08/2026 à 13:30
ils ont l'art de prendre des concept genial et de les pourir avec la monetisation.

C'est trop dommage
akinen publié le 26/08/2026 à 13:32
La vraie question c’est la monétisation. Qu’est ce qu’ils vont bien vouloir en faire de leur elden ring avec des waifu?
grospich publié le 26/08/2026 à 13:34
C'est le jeu qui m'a le plus marqué de cette conférence, par contre c'est officiel le 3 joueurs en coop ? Dans le trailer on voit 4 personnes par moment.
adelf publié le 26/08/2026 à 13:50
Déjà avec le leak on sentait la repompe des jeux de Capcom dans le gameplay, mais là c'est carrément l'univers de FS qui est repris à l'échelle 1:1.
marchand2sable publié le 26/08/2026 à 13:55
adelf

J'ai l'impression qu'il y a du Dragon's Dogma dans ce jeu. Je sais pas, voir le groupe affronter un dragon m'a immédiatement fait penser a DD quand on combat un Drac avec nos pions. Vivement la Dark Arisen en octobre au passage.
adelf publié le 26/08/2026 à 14:23
marchand2sable Ah mais visuellement y'a 100% du DD2. Regarde-moi ça toi qui connais bien DD aussi, ce sont des images de la beta fermée. https://imgur.com/a/YpSDLRH Et même dans les animations, je connais Hoyo, va y'a avoir de la récup chez MH/DD (qui partagent des anims).

Mais yep vivement Dark Arisen, y'a un showcase dans une heure d'ailleurs.
naru publié le 26/08/2026 à 14:51
Il y a quand même une overdose de jeux qui se ressemble.
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Nodusfall
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Nom : Nodusfall
Support : PC
Editeur : Hoyoverse
Développeur : Hoyoverse
Genre : action-RPG
Autres versions : Playstation 5
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