Krafton a aussi dévoilé Tarae : The Unbound

Très actif durant la conférence d'ouverture de la GamesCom, Krafton nous a également dévoilé, un énième jeu d'action façon Dark Fantasy orientale avec son lot de boss aux patterns compliqués, mais avec en nuance la vue du dessus pour apporter un peu d'originalité à la routine. Notons également la présence de 6 personnages jouables dont les destins seront vite entremêlés, chacun ayant ses propres aptitudes (et sa classe).C'est prévu sur PC/PS5/XBS, mais pas encore de date pour l'instant.