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Krafton a aussi dévoilé Tarae : The Unbound
Très actif durant la conférence d'ouverture de la GamesCom, Krafton nous a également dévoilé Tarae : The Unbound, un énième jeu d'action façon Dark Fantasy orientale avec son lot de boss aux patterns compliqués, mais avec en nuance la vue du dessus pour apporter un peu d'originalité à la routine. Notons également la présence de 6 personnages jouables dont les destins seront vite entremêlés, chacun ayant ses propres aptitudes (et sa classe).

C'est prévu sur PC/PS5/XBS, mais pas encore de date pour l'instant.

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publié le 26/08/2026 à 10:49 par Gamekyo
commentaires (6)
stardustx publié le 26/08/2026 à 12:30
un énième jeu d'action façon Dark Fantasy orientale avec son lot de boss aux patterns compliqués, mais avec en nuance la vue du dessus pour apporter un peu d'originalité à la routine.

on peut appeler un chat un chat et dire que c'est diablo like
shanks publié le 26/08/2026 à 12:38
stardustx
On ne peut pas juger avec cette vidéo mais ça a pas l'air d'être la foire aux loots.
Et sans loot massif, vite fait le "Diablo-like".
malroth publié le 26/08/2026 à 12:39
je suis allé sur la page steam = Pas de traduction FR

donc osef complet
shanks publié le 26/08/2026 à 12:48
malroth
Le jeu n'a pas de date donc probable que l'éditeur n'a pas encore communiqué sur les éventuelles traductions.
stardustx publié le 26/08/2026 à 13:52
shanks pour moi c'est surtout la boucle de gameplay qui semble extrêmement similaire qui fait référence

Ils peuvent avoir pris le gameplay de diablo et l avoir mixé avec un système ou tu upgrades tes armes et tes compétences avec les espèces d'orbes rouges qu on voit tomber au sol a la mort de certains ennemis dans la vidéos, même sans loot ça reste du gameplay à la diablo pour moi

C'est peut être pas plus mal pour moi parce que j'ai rage quit diablo 4 au bout de 2 saisons parce que mon plus grand ennemi dans le jeu était la taille du coffre beaucoup trop frustrante
kujotaro publié le 26/08/2026 à 14:40
Le jeu est sublime et il a l'air génial. J'espère en savoir plus rapidement.
Gras
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Tarae : The Unbound
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Nom : Tarae : The Unbound
Support : PC
Editeur : Krafton
Développeur : Boundary
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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