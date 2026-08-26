Krafton a aussi dévoilé Tarae : The Unbound

Très actif durant la conférence d'ouverture de la GamesCom, Krafton nous a également dévoilé Tarae : The Unbound, un énième jeu d'action façon Dark Fantasy orientale avec son lot de boss aux patterns compliqués, mais avec en nuance la vue du dessus pour apporter un peu d'originalité à la routine. Notons également la présence de 6 personnages jouables dont les destins seront vite entremêlés, chacun ayant ses propres aptitudes (et sa classe).
C'est prévu sur PC/PS5/XBS, mais pas encore de date pour l'instant.
on peut appeler un chat un chat et dire que c'est diablo like
On ne peut pas juger avec cette vidéo mais ça a pas l'air d'être la foire aux loots.
Et sans loot massif, vite fait le "Diablo-like".
donc osef complet
Le jeu n'a pas de date donc probable que l'éditeur n'a pas encore communiqué sur les éventuelles traductions.
Ils peuvent avoir pris le gameplay de diablo et l avoir mixé avec un système ou tu upgrades tes armes et tes compétences avec les espèces d'orbes rouges qu on voit tomber au sol a la mort de certains ennemis dans la vidéos, même sans loot ça reste du gameplay à la diablo pour moi
C'est peut être pas plus mal pour moi parce que j'ai rage quit diablo 4 au bout de 2 saisons parce que mon plus grand ennemi dans le jeu était la taille du coffre beaucoup trop frustrante