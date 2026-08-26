Zoopunk : des nouvelles, à défaut d'une date

Nous avons également eu des nouvelles de, le prochain jeu de TiGames qui sans être une suite concrète du MetroidVaniase déroule bien dans le même univers quelques année avant, mais dans un jeu d'action pleinement 3D avec trois personnages jouables, tous anthropomorphes comme le souhaite la licence : Rayton le Lapin, Braton le Rhinocéros et Trixie l'Écureuil. Le trailer montre d'ailleurs la présence d'un 4e protagoniste central, sans dire encore si on pourra le prendre en main.Prévu sur PC/PS5/XBS, mais toujours pas de date.