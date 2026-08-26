Grand Theft Auto 6 : quelques visuels très ''fashion'' avant le grand soir Grand Theft Auto 6 : quelques visuels très ''fashion'' avant le grand soir

On ignore s'il s'agit d'une erreur ou d'une nouvelle exclusivité tirée du chapeau de Rockstar après le coup de Netflix, mais le média Dazed (culture & fashion) propose avant tout le monde un article sur Grand Theft Auto 6 accompagné de quelques visuels effectivement très « fashion », tandis que les informations ne seront pas très parlantes rien que pour ceux qui ont admiré la salve de leaks.



Tout juste nous confirme t-on que le physique des deux protagonistes évoluera selon votre façon de jouer (au hasard, la bouffe), que la fatigue pourra être ressentie si vous passez trop de temps loin de votre pieu ou encore que votre apparence aura une influence sur les PNJ selon l'endroit où vous vous trouvez. Genre être habillé dans un camp nudiste (au HASARD), ce n'est pas très bien vu.



Nous en saurons plus demain soir à partir de 21h avec le programme Netflix et une large diffusion de retours previews de la presse.