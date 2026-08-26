Grand Theft Auto 6 : quelques visuels très ''fashion'' avant le grand soir
On ignore s'il s'agit d'une erreur ou d'une nouvelle exclusivité tirée du chapeau de Rockstar après le coup de Netflix, mais le média Dazed (culture & fashion) propose avant tout le monde un article sur Grand Theft Auto 6 accompagné de quelques visuels effectivement très « fashion », tandis que les informations ne seront pas très parlantes rien que pour ceux qui ont admiré la salve de leaks.
Tout juste nous confirme t-on que le physique des deux protagonistes évoluera selon votre façon de jouer (au hasard, la bouffe), que la fatigue pourra être ressentie si vous passez trop de temps loin de votre pieu ou encore que votre apparence aura une influence sur les PNJ selon l'endroit où vous vous trouvez. Genre être habillé dans un camp nudiste (au HASARD), ce n'est pas très bien vu.
Nous en saurons plus demain soir à partir de 21h avec le programme Netflix et une large diffusion de retours previews de la presse.
publié le 26/08/2026 à 16:39 par Gamekyo
6h après Netflix, donc le 28 à 3h du mat
jenicris Pourquoi ça ?
Sur l'article ils disent aussi, qu'on pourra jouer avec le couple ou chaque perso dans son coin.
Les possibilités vont être monumentale
jenicris Camp de nudiste...va y avoir de la censure dans l'air chez Sony
(Je blague, tu dit comme tu le pense. On nomme les choses qui sont visible. Sinon au commissariat bonjour le bordel.
Le flic: alors pouvais vous me décrire la personne qui vous agressé :
La femme répond, c'était une personne.
Grande, petite, nord africain, caucasien, asiatique,âgé,?
Ha non je tomberai pas dans le piège, je ne donnerais aucun détails qui pourrait le décrire, ça serait raciste, discriminatoire etc....
Quel epoque on vit. Mais quel époque.
Déjà on peut plus dire homme ou femme...je peut pas dire la "chose" dans ce cas?
loganwolverine c'est vrai que c'est flippant ce genre de phrase. Si t'arrive pas a te contrôler, c'est que quelque chose ne va pas. Y a des pays beaucoup moins complexer avec la nudités comme l'Allemagne etc....beaucoup moins de problème aussi.....
Concernant la nudité oui, va falloir en plus s'habituer avec la chaleur et le réchauffement climatique. D'ailleurs je vais me renseigner sur comment vive les gens dans les désert chaud dans le Sud
Je vois pas ce que tu trouves de charismatique dans la manière dont les persos noires (notamment les femmes noires) sont représentés dans les GTA.
Tous les clichés du jeune afro-américain y sont balancés pour les dépeindre : Vulgaires, violents (le glock toujours enfoui dans le calbut prêt à cracher pour un mot plus haut que l'autre), bornés.
C'est pas réellement une critique de ma part car je suis parfaitement au fait que le monde de GTA est un cliché assumé de l'Amérique et des américains en général. Mais justement, vu le cliché ambulant que les persos noires constituent d'ordinaire dans leur titres euh... le charisme est bien la dernière qualité qu'on peut concéder à ces derniers.
Ni les wokistes, ni Rockstar ne sont pour le moment parvenus à porter à l'écran un personnage noir réellement intéressant.
Alors que c'est celui qui pourrait en avoir le plus
La cohérence et Sony faut pas chercher.
Pas comme les jeux nippons
shanks ravyxxs J'imagine que le trailer se retrouvera bien sur Youtube avant qu'ils ne le postent officiellement sur le compte YouTube de Rockstar...