Fable : 18 minutes de présentation

a répondu comme prévu à l'appel de la GamesCom avec une large présentation de gameplay d'environ 18 minutes (sur un build PC avec config Ultra, notez bien) pour nous montrer essentiellement de l'exploration en ville avec ce qu'il faut de quêtes, de nombreux choix à faire et des combats quand la situation l'exige.Parallèlement, les retours de la GamesCom évoquent un système de combat dont on retrouve les principaux fondamentaux (corps-à-corps, distance & magie) mais avec bien plus de souplesse et de possibilités que par le passé. Heureusement vu la concurrence aujourd'hui.Sortie prévue le 23 février 2027 (PC, XBS, PS5, Game Pass) et une fois encore 5 jours avant si vous craquez pour la Premium Edition.