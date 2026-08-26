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Fable : 18 minutes de présentation
Fable a répondu comme prévu à l'appel de la GamesCom avec une large présentation de gameplay d'environ 18 minutes (sur un build PC avec config Ultra, notez bien) pour nous montrer essentiellement de l'exploration en ville avec ce qu'il faut de quêtes, de nombreux choix à faire et des combats quand la situation l'exige.

Parallèlement, les retours de la GamesCom évoquent un système de combat dont on retrouve les principaux fondamentaux (corps-à-corps, distance & magie) mais avec bien plus de souplesse et de possibilités que par le passé. Heureusement vu la concurrence aujourd'hui.

Sortie prévue le 23 février 2027 (PC, XBS, PS5, Game Pass) et une fois encore 5 jours avant si vous craquez pour la Premium Edition.

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publié le 26/08/2026 à 17:06 par Gamekyo
commentaires (40)
negan publié le 26/08/2026 à 17:08
C'est sublime putain de merde, ça tourne certe en ultra mais c'est dans le top des plus beaux jeux par moment
malroth publié le 26/08/2026 à 17:08
son seul défaut = Absence de VF
fiveagainstone publié le 26/08/2026 à 17:10
C'est beau, j'aime bien.
raoh38 publié le 26/08/2026 à 17:12
Putain l'heroine ressemble enfin a une femme sans filtre amochant.... j'ai vu que certain en était très déçu mais bordel ces woke sont vraiment dérangés.
negan publié le 26/08/2026 à 17:16
raoh38 Il y a pas vraiment d'héroïne Sachant qu'on va crée notre personnage
jenicris publié le 26/08/2026 à 17:16
J'aime bien ce que je vois.
vyse publié le 26/08/2026 à 17:18
malroth je comprends mais le jeu est tellement british que tu perds enormément avec le doublage VF ; et jai revu le doublage de fable 2 ..bon c pas plus mal ahah (meme si depuis le doublage s'est amélioré)
22 publié le 26/08/2026 à 17:19
La vrai question:

Si on peut toujours shooté dans le poulet ?
mattewlogan publié le 26/08/2026 à 17:22
Effectivement c’est magnifique, mais pourquoi en ultra alors que c’est un jeu Xbox autant montrer la version série X comme fer de lance, surtout quand on sait le nombre de gens sur PC qui vont pouvoir y jouer en ultra…
En tout cas, c’est un gros D1
keiku publié le 26/08/2026 à 17:23
mattewlogan Effectivement c’est magnifique, mais pourquoi en ultra alors que c’est un jeu Xbox autant montrer la version série X comme fer de lance

parce que la prochaine gen se fera sur pc, même xbox l'a compris
taiko publié le 26/08/2026 à 17:27
22 ben oui on l'a vu

Ça claque bien. Cette DA fait plaisir.
jobiwan publié le 26/08/2026 à 17:34
vyse Tout dépend qui tu mets comme doubleur derrière les personnages.

keiku C'est surtout qu'un jeu est toujours présenté sur un plan technique le plus poussé.
syfer publié le 26/08/2026 à 17:34
Comment c'est nul Mou et surtout ultra woke, le combo gagnant Je sens déjà d'ici l'odeur du scénario.
Dans le combat de boss à la fin, 0 sensation d'impact sur les frappes, juste des esquives et des petits coups sur un sac à PV. C'est tellement de la daube, ça fait vraiment pitié d'être hype pour ça.
malroth publié le 26/08/2026 à 17:43
syfer donc la t'as vu les 18mn et t'as vu du wokisme ? tu peux nous en parler 1 minute stp ?
noctis publié le 26/08/2026 à 17:45
Ça semble hyper générique. Il a une belle patte graphique, je trouve, mais d’un point de vue artistique, je trouve que ce qui fait le charme de Fable, c’est surtout son côté onirique, avec ses contes fantastiques et exagérés. L’esthétique des personnages un peu caricaturés, les armures surdimensionnées, etc.

Là, ça me rappelle trop Dragon Age. Il est par contre très beau graphiquement, mais j’ai du mal à y voir la licence Fable.
mithrandir publié le 26/08/2026 à 17:49
Purée ça pète tellement, c'est du gros Day one !!!
nobleswan publié le 26/08/2026 à 17:52
J'ai adoré les 3 premiers (Oui oui même le 3) mais avec le temps je suis plus du tout fan de l'Heroic Fantasy donc j'ai peu de Hype pour le jeu.

Mais je le ferais certainement un jour.
mithrandir publié le 26/08/2026 à 17:56
syfer sacré commentaire de gland
zanpa publié le 26/08/2026 à 17:58
PC ultra setting !
sino publié le 26/08/2026 à 18:03
Mis à part sur le sac à PV qui sert de boss, j'ai encore plus envie d'y jouer. J'adore la DA et ce qu'ils ont fait de Bowerstone.
zanpa publié le 26/08/2026 à 18:10
par contre les expressions facial et la synchro labial c'est toujours pas ça... et les plans de camera non plus ! Pas de localisation des dégâts, pas de démembrement, les coups d'épée manque clairement d'impacte, le sang est pas super présent....
mrpopulus publié le 26/08/2026 à 18:11
Les combats me laissent un peu de marbre pour le moment... Mais c'est super joli oui

noctis Je suis assez d'accord avec toi
jeanouillz publié le 26/08/2026 à 18:14
Comme on dit fuck a Playstation, ce sera sur PC
22 publié le 26/08/2026 à 18:23
noctis enfaite C'EST générique, on sait pas si on regarde Fable, Crimson Desert ou Plague Tale. Le style de Pété Moulinex avait son propre charme.

Mais bon je reste confiant, déjà qu'il soit dans le GP est une bonne chance.
taiko publié le 26/08/2026 à 18:23
noctis générique? Pas onirique?
T'as du te tromper de vidéo mec
nigel publié le 26/08/2026 à 18:24
Les gens qui savent pas exprimer leurs propres avis et qui laisse le prompt de chatGPT en commentaire
abookhouseboy publié le 26/08/2026 à 18:45
Vu que le jeu sort dans 6 mois, il sera certainement encore plus beau à la sortie sur PC !
zekk publié le 26/08/2026 à 18:57
ça va être le jeu de MS c’est vraiment beau et ambitieux

nigel
perse9 publié le 26/08/2026 à 19:03
un bon 16/20
ravyxxs publié le 26/08/2026 à 19:24
Y a encore CE GROS problème de la Matrix. TOUS les NPC lorsqu'on passe près d'eux, te regarde, tous, c'est affreux.

Je sais pas comment les devs peuvent corriger ça, ça casse l'immersion un peu. C'est comme ci l'IA sait que tu es à part....LE JOUEUR...l'élu lol. Si ils ont tous des occupations, ça serait bien qu'ils regardent devant eux
ravyxxs publié le 26/08/2026 à 19:27
abookhouseboy Non, c'est fini pour le visuel, si c'est pas encore le cas, ils vont rentrer dans la phase de debug , optimisation et test pour des personnes spécifiés dans le domaine, gold,puis pressage du jeu.
edarn publié le 26/08/2026 à 19:27
Ouch!... le visage du perso.

J'espère que le générateur pourra permettre quelque chose de moins générique que ce visage là... Parce que là, je commence à me dire que le visage de départ, au moins, il avait du caractère...
abookhouseboy publié le 26/08/2026 à 19:37
ravyxxs Non il y aura amélioration du path tracing, sûrement implantation du DLSS5, bref les choses fignolées jusqu'au dernier moment.
adamjensen publié le 26/08/2026 à 19:43
J’ai lancé la vidéo…
À la sixième seconde, je rigole.
Je vois que le mec s’appelle Conar.
Heureusement pour lui qu’il ne vit pas en France.
ravyxxs publié le 26/08/2026 à 19:43
abookhouseboy Je pense que si y avait du path tracing tu le verrais et ils en auraient fait la promo. Si path tracing il y a, ça sera courant de l'année 2027, pas à la sortie.

Ce ne sont pas des pointes sur la technique, vu le temps passé sur le jeu, donc le path tracing, c'est pas donné à tous le monde. Et vu qu'ils galèrent sur des critères basiques (voir les commentaires), ça m'étonnerait que ça arrive un jour. FH6 a juste du ray tracing par exemple.
abookhouseboy publié le 26/08/2026 à 19:46
ravyxxs trop tôt.
ravyxxs publié le 26/08/2026 à 20:04
Sac à PV....ça découpe 10 fois, aucun détail visuel sur l'énnemi,chaque coup porté semble n'avoir aucun impact physique sur l'ennemi...

Visage générique au possible qui tue l'immersion (Outer World 2 fait mieux au passage)....

Les combats sont mieux que la première vidéo de présentation, merci le 60 FPS du PC

Encore ces portes qui s'ouvrent par télékinésie en 2026 on loin de RDR 2 pour budget collossale quand même


Visuellement, artistiquement, irréprochable

2026-2027 le jeu....
natedrake publié le 26/08/2026 à 20:06
adamjensen
51love publié le 26/08/2026 à 20:17
Le jeu a l'air d'avoir tellement progressé apres des premieres vidéos vraiment pas du tout engageante a l'époque...

ça me donne bien envie maintenant, j'attends surtout le titre au detour des possibilités de gameplay et de l'impact de nos choix sur l'environnement et sur l'histoire. j'espere que ça va etre dingue

meme si ça va pas etre simple de passer apres un titre comme BG3 sur ce point tellement la barre est haute, surtout que aussi question systeme de combat, ce dernier est un des meilleurs RPG de l'histoire.

Ici, c'est encore ce qui me laisse un peu de marbre comme mrpopulus mais oui gros progres a signaler on dirait. ravyxxs

Mais oui visu
mrponey publié le 26/08/2026 à 20:28
La gueule des combats
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Fiche descriptif
Fable 2026
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Nom : Fable 2026
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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