Fable : 18 minutes de présentation

Fable a répondu comme prévu à l'appel de la GamesCom avec une large présentation de gameplay d'environ 18 minutes (sur un build PC avec config Ultra, notez bien) pour nous montrer essentiellement de l'exploration en ville avec ce qu'il faut de quêtes, de nombreux choix à faire et des combats quand la situation l'exige.
Parallèlement, les retours de la GamesCom évoquent un système de combat dont on retrouve les principaux fondamentaux (corps-à-corps, distance & magie) mais avec bien plus de souplesse et de possibilités que par le passé. Heureusement vu la concurrence aujourd'hui.
Sortie prévue le 23 février 2027 (PC, XBS, PS5, Game Pass) et une fois encore 5 jours avant si vous craquez pour la Premium Edition.
Si on peut toujours shooté dans le poulet ?
En tout cas, c’est un gros D1
parce que la prochaine gen se fera sur pc, même xbox l'a compris
Ça claque bien. Cette DA fait plaisir.
keiku C'est surtout qu'un jeu est toujours présenté sur un plan technique le plus poussé.
Dans le combat de boss à la fin, 0 sensation d'impact sur les frappes, juste des esquives et des petits coups sur un sac à PV. C'est tellement de la daube, ça fait vraiment pitié d'être hype pour ça.
Là, ça me rappelle trop Dragon Age. Il est par contre très beau graphiquement, mais j’ai du mal à y voir la licence Fable.
Mais je le ferais certainement un jour.
noctis Je suis assez d'accord avec toi
Mais bon je reste confiant, déjà qu'il soit dans le GP est une bonne chance.
T'as du te tromper de vidéo mec
nigel
Je sais pas comment les devs peuvent corriger ça, ça casse l'immersion un peu. C'est comme ci l'IA sait que tu es à part....LE JOUEUR...l'élu lol. Si ils ont tous des occupations, ça serait bien qu'ils regardent devant eux
J'espère que le générateur pourra permettre quelque chose de moins générique que ce visage là... Parce que là, je commence à me dire que le visage de départ, au moins, il avait du caractère...
À la sixième seconde, je rigole.
Je vois que le mec s’appelle Conar.
Heureusement pour lui qu’il ne vit pas en France.
Ce ne sont pas des pointes sur la technique, vu le temps passé sur le jeu, donc le path tracing, c'est pas donné à tous le monde. Et vu qu'ils galèrent sur des critères basiques (voir les commentaires), ça m'étonnerait que ça arrive un jour. FH6 a juste du ray tracing par exemple.
Visage générique au possible qui tue l'immersion (Outer World 2 fait mieux au passage)....
Les combats sont mieux que la première vidéo de présentation, merci le 60 FPS du PC
Encore ces portes qui s'ouvrent par télékinésie en 2026 on loin de RDR 2 pour budget collossale quand même
Visuellement, artistiquement, irréprochable
2026-2027 le jeu....
ça me donne bien envie maintenant, j'attends surtout le titre au detour des possibilités de gameplay et de l'impact de nos choix sur l'environnement et sur l'histoire. j'espere que ça va etre dingue
meme si ça va pas etre simple de passer apres un titre comme BG3 sur ce point tellement la barre est haute, surtout que aussi question systeme de combat, ce dernier est un des meilleurs RPG de l'histoire.
Ici, c'est encore ce qui me laisse un peu de marbre comme mrpopulus mais oui gros progres a signaler on dirait. ravyxxs
Mais oui visu