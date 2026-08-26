PS Plus Essential : le programme de septembre

Sony diffuse la liste des jeux PlayStation Plus Essential pour le mois de la rentrée, à télécharger dès mardi prochain (le 1er septembre) avec en tête d'affiche MLB The Show 26 pour ceux qui sont intéressés par la discipline. Il sera accompagné de Sniper Elite Resistance, le petit RPG Chained Echo et enfin le délire coop Wobbly Life.
N'oubliez pas si ce n'est déjà fait de télécharger les jeux d'août, dont Dying Light 2 et la belle surprise Big Walk (si vous avez plein de potes en ligne).
Très inventif dans son système de combat, également