PS Plus Essential : le programme de septembre

Sony diffuse la liste des jeux PlayStation Plus Essential pour le mois de la rentrée, à télécharger dès mardi prochain (le 1er septembre) avec en tête d'affichepour ceux qui sont intéressés par la discipline. Il sera accompagné de, le petit RPGet enfin le délire coopN'oubliez pas si ce n'est déjà fait de télécharger les jeux d'août, dontet la belle surprise(si vous avez plein de potes en ligne).