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PS Plus Essential : le programme de septembre
Sony diffuse la liste des jeux PlayStation Plus Essential pour le mois de la rentrée, à télécharger dès mardi prochain (le 1er septembre) avec en tête d'affiche MLB The Show 26 pour ceux qui sont intéressés par la discipline. Il sera accompagné de Sniper Elite Resistance, le petit RPG Chained Echo et enfin le délire coop Wobbly Life.

N'oubliez pas si ce n'est déjà fait de télécharger les jeux d'août, dont Dying Light 2 et la belle surprise Big Walk (si vous avez plein de potes en ligne).



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publié le 26/08/2026 à 16:06 par Gamekyo
commentaires (10)
mattewlogan publié le 26/08/2026 à 16:11
Chained echoes ultra bon RPG, meilleure histoire que des gros blockbusters
jackfrost publié le 26/08/2026 à 16:13
mattewlogan
zekk publié le 26/08/2026 à 16:48
mattewlogan un des meilleurs RPG de ces dernières années

Très inventif dans son système de combat, également
rider288 publié le 26/08/2026 à 16:54
Pas ma cam dommage, j'aurais bien voulu tester MLB mais c'est Full Anglais je crois
jackfrost publié le 26/08/2026 à 17:16
zekk tu l'as fait le dlc ?
zekk publié le 26/08/2026 à 17:36
jackfrost acheté, mais pas encore commencé
jackfrost publié le 26/08/2026 à 17:44
zekk Ok, j'attends mon édition physique avec le dlc , vivement !
zekk publié le 26/08/2026 à 17:45
jackfrost tu as été courageux d'attendre si longtemps
jackfrost publié le 26/08/2026 à 17:54
zekk L'édition first press game, je pense que je peux m'asseoir dessus . J'ai commandé à nouveau le jeu sur super rares games, logiquement ils envoient en fin de mois ou sur septembre. Sinon, j'ai déjà fait le jeu de base sur Xbox. Je vais donc tout refaire sur Switch.
sasquatsch publié le 26/08/2026 à 21:34
Ah sniper élite de la patrie... Ce sera pour se rincer les yeux et croire avoir fait un p'tit voyage en France à partir de son canapé
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Fiche descriptif
Sniper Elite : Resistance
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Nom : Sniper Elite : Resistance
Support : PC
Editeur : Rebellion
Développeur : Rebellion
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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