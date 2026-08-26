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Une date pour The Wolf Among Us Remastered
Et un jeu de plus pour la fin d'année avec The Wolf Among Us Remastered qui se place le 29 octobre sur l'intégralité des supports, et dont voici un nouveau trailer mettant en avant le filtre bonus noir&blanc (optionnel) façon Sin City.

En outre :

- Améliorations graphiques par rapport à l'original
- Interface revue
- Nouvelles options d'accessibilité
- Nouveau trailer sur les animations et l'ambiance sonore
- Evidente rehausse du frame-rate et de la résolution
- Galerie avec making-of, interviews et séquences supprimées

Tout cela pour nous faire patienter jusqu'à The Wolf Among Us 2 qui arrive doucement à la fin de son long chantier, pour une sortie attendue en 2027.

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idd, yanssou, kisukesan
publié le 26/08/2026 à 15:24 par Gamekyo
commentaires (2)
thauvinho publié le 26/08/2026 à 15:27
La question c'est trad FR ou non ? L'original n'était qu'en anglais je crois
thauvinho publié le 26/08/2026 à 15:30
J'ai ma réponse, trad FR confirmée
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Fiche descriptif
The Wolf Among Us 2
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Nom : The Wolf Among Us 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Telltale Games
Genre : Narration
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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