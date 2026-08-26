Une date pour The Wolf Among Us Remastered

Et un jeu de plus pour la fin d'année avecqui se place le 29 octobre sur l'intégralité des supports, et dont voici un nouveau trailer mettant en avant le filtre bonus noir&blanc (optionnel) façon Sin City.En outre :- Améliorations graphiques par rapport à l'original- Interface revue- Nouvelles options d'accessibilité- Nouveau trailer sur les animations et l'ambiance sonore- Evidente rehausse du frame-rate et de la résolution- Galerie avec making-of, interviews et séquences suppriméesTout cela pour nous faire patienter jusqu'àqui arrive doucement à la fin de son long chantier, pour une sortie attendue en 2027.