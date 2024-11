La Switch dépasse les 146 millions de ventes La Switch dépasse les 146 millions de ventes

Pour le début de son rapport fiscal, Nintendo annonce que sa Switch a atteint au 30 septembre 2024 le nombre toujours impressionnant de 146,04 millions d'unités écoulées à travers le monde, pour environ 2,62 millions durant l'été (juillet/août/septembre). En baisse donc, mais de pas grand-chose puisqu'en 2023 à la même période, elle tournait autour des 3 millions.



Difficile de croire que la machine fêtera bientôt ses 8 bougies et on comprend pourquoi le constructeur prend un temps fou pour nous annoncer la suite du programme.



(La Switch reste la 3e console la plus vendue de tous les temps, toujours derrière la Nintendo DS à 154 millions, et la PlayStation 2 à 158 millions.)