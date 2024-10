Monolith Soft dispose désormais de son propre département R&D, travaillant sur un nouveau moteur Monolith Soft dispose désormais de son propre département R&D, travaillant sur un nouveau moteur

La Next Gen de Nintendo approche (ce serait d'ailleurs bien que…) et le très apprécié Monolith Soft est en train d'affûter ses armes comme jamais : les responsables Tetsuya Takahashi et Michihiko Inaba ont déclaré auprès de CGworld que l'entreprise avait pris une telle ampleur qu'elle dispose aujourd'hui de son propre département R&D, actuellement en train de plancher sur le développement d'un nouveau moteur interne qui, sans surprise, sera une évolution importante basée sur les fondations de celui créé en 2010 (pour Xenoblade Chronicles).



On notera d'ailleurs que ce moteur « new gen » ne sera pas uniquement utilisé pour la franchise Xenoblade et d'autres éventuelles franchises de Monolith, mais que le but serait également de l'étendre progressivement à d'autres titres. Vous avez dit Zelda ?