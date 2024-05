N.Druckmann (Naughty Dog) dénonce des propos tronqués par Sony dans sa dernière interview N.Druckmann (Naughty Dog) dénonce des propos tronqués par Sony dans sa dernière interview

Le titre n'a absolument rien d'une vanne, et il fallait bien rebondir sur cette pseudo déclaration attribuée plus tôt cette semaine à Neil Druckmann (Naughty Dog) qui aujourd'hui se justifie ouvertement sur X en pointant du doigt Sony, ou en tout cas l'un des responsables communications qui ne s'est pas gêné pour totalement remanié un de ces propos avant diffusion officielle.



Bon, ce n'est aucunement inhabituel que dans le cadre d'une interview maison, l'éditeur modifie certaines phrases juste dans un soucis de clarté entre l'oral et l'écrit. Mais à ce point, il faut quand même admettre qu'il y a une « légère » différence ci-dessous entre la réalité (en blanc) et la version publiée par PlayStation (en bleu), au point de totalement modifier le contexte.



Bref, Neil Druckmann ne se l'est jamais joué Kojima en annonçant avoir l'intention de « redéfinir notre perception du gaming » pour son prochain jeu, genre en inventeur d'un nouveau genre. Et pour les anglophobes, on explique les vrais propos : Neil Druckmann s'est rendu compte que le public ayant découvert The Last of Us avec la série TV était surpris qu'il s'agissait de base d'un jeu vidéo, et il souhaite aujourd'hui que ce même public « redéfinisse sa perception » du média pour comprendre que le JV aussi propose de grandes qualités en terme de narration. Voilà.