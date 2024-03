[RUMEUR] Bloomberg : Sony aurait mis à l'arrêt la production du PlayStation VR2 [RUMEUR] Bloomberg : Sony aurait mis à l'arrêt la production du PlayStation VR2

Même si insuffisant pour dresser un bilan pleinement objectif de la situation, les relevés Amazon montrent néanmoins une certaine « discrétion » du PlayStation VR2 sur le marché, et Bloomberg vient de son côté attester une situation qui se complique sérieusement pour Sony : l'entreprise viendrait de mettre la production du casque à l'arrêt le temps de parvenir à écouler un stock d'invendus qui se fait grandissant.



Reste à savoir à combien se chiffre le stock en question, les mêmes sources indiquant un total de 2 millions d'unités produites en l'espace d'un an, un chiffre qui devrait quoi qu'il arrive stagner quelques temps, et à voir si la future compatibilité PC permet de donner un nouvel élan au produit. On reste pour l'heure dans un résultat équivalent au premier PlayStation VR, soit une probable déception pour Sony qui déjà pointait les problèmes de croissance du marché il y a 6 ans.