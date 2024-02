C'est via le compte Twitter du jeu que nous apprenons que l’édition digital deluxe de Stellar Blade est deja n°2 des précommandes du PSN US juste derriere MLB 2024 et devant Skull and Bones Final Fantasy VII Remake.Un petit tour du coté d'Amazon pour aussi constater que le jeu trust deja le haut du top des ventes PS5 aux US, Canada et meme Japon.