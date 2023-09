[LEAK] En 2020, Phil Spencer avait toujours en tête de racheter Nintendo, sans tomber dans l'OPA hostile [LEAK] En 2020, Phil Spencer avait toujours en tête de racheter Nintendo, sans tomber dans l'OPA hostile

Nous savions déjà depuis des mois qu'avant Activision Blizzard, Microsoft avait des vues sur de nombreuses grosses entreprises du marché comme Square Enix (particulièrement sa puissante branche mobile), et la nouvelle fuite des documents FTC non expurgés permet de revenir sur le cas Nintendo.



En 2020 donc, un an et demi avant l'affaire ABK, et alors que Microsoft avait en tête hors gaming de racheter le réseau social du diable (TikTok), le directeur commercial de Microsoft s'est entretenu par mail avec Phil Spencer, et ce dernier a fait savoir sa folle envie de racheter Nintendo (et même potentiellement Valve).



Spencer voit Nintendo comme « LE » principal atout gaming de Microsoft en termes de rachat et déclare avoir eu de nouvelles conversations avec Big N sur des « collaborations plus étroites », et estime qu'à ce jour (enfin, en 2020 quoi), s'il devait y avoir rachat, Microsoft serait le mieux placé parmi toutes les boîtes américaines. Il sait néanmoins que ce genre de coup d'éclat demanderait un travail sur le très long terme et qu'il faudrait avant tout pour cela que Nintendo prenne conscience que son avenir sur le marché n'est pas inéluctablement lié à de la vente hardware. Qui plus est, toujours selon Spencer, il serait d'autant plus inutile de tenter sa chance pour le moment face à une entreprises assise « sur une grosse pile d'argent » et dont le conseil d'administration n'envisage pas une expansion drastique de son audience en dehors de ses propres machines (d'où d'ailleurs le délaissement du marché mobile).



On apprend également que Mason Morfit, ancien membre du conseil d'administration de Microsoft, a « massivement acquis » des actions Nintendo pour créer de nouvelles opportunités, mais Phil Spencer prévient néanmoins : même s'ils ont les ressources nécessaires, pas question de tenter une OPA hostile contre Nintendo.