Microsoft se donne 7 ans (d'ici 2030 donc) pour devenir leader du marché JV

Toujours dans le cadre des documents examinés de près par le tribunal californien dans l'affaire opposant Microsoft à la FTC, un nouveau document a été publié et cette fois par un mail datant de 2019 mais bien des ambitions internes remontant à il y a un an pile (juin 2022), attestant du fait que Microsoft compte devenir leader du marché JV d'ici 2030. 7 ans donc.



La marque Xbox se situe déjà devant Nintendo, ce qui n'est pas surprenant lorsque l'on parle au-delà des licences maisons et des ventes consoles vu que cela englobe tout l'écosystème, donc également le marché PC mais aussi les services et les royalties tiers, évidemment drastiquement plus élevés chez Microsoft que sur Switch. Microsoft qui s'est offert 16,22 milliards de CA durant l'année fiscale 2021/2022 et qui pour atteindre son objectif souhaite doubler ce quota, ce qui passera indéniablement par quelques rachats en plus de celui d'Activision Blizzard King. Et ce afin de passer devant Sony et Tencent.



Alors à ceux qui commencent à penser à quelques folies comme Take-Two, on répète encore que l'on parle du CA d'un écosystème qui inclus donc le xCloud (qui ne pourra qu'augmenter son audience en 7 ans) mais également le mobile, un secteur que Microsoft surveille de près, d'où l'importance du rachat d'ABK (pour King) et des regards portés vers des structures comme Zynga (avant son rachat par Take-Two) ou dans une moindre mesure Niantic.