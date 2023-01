[Rumeur] Bloomberg : Sony aurait réduit de moitié ses objectifs de livraisons & ventes pour le PlayStation VR 2 [Rumeur] Bloomberg : Sony aurait réduit de moitié ses objectifs de livraisons & ventes pour le PlayStation VR 2

Aussi grande soit-elle en terme d'aura, la marque PlayStation n'est pas forcément synonyme de succès signé d'avance, preuve avec la PS Vita, et des craintes commencent à monter autour du PlayStation VR 2 dont l'annonce du prix (599,99€, contrôleurs et casque inclus), l'absence de rétrocompatibilité et un horizon encore très flou ont dû freiner de nombreux intéressés.



Bloomberg a fait parler ses sources proches de Sony pour apprendre que si le constructeur comptait livrer mondialement 2 millions d'unités d'ici le 31 mars, les précommandes « décevantes » ont réduit les objectifs à seulement 1 million, et plusieurs fournisseurs seraient déjà au courant d'une production peu élevée pour l'année suivante (1,5 million entre avril 2023 et mars 2024).



Pour les fans de la VR, on continue de croiser les doigts tant on connaît l'effet boule de neige d'un mauvais départ (moins de public donc moins de jeux, donc moins d'intéressés, donc moins de jeux, etc).