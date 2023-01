343i, Bethesda et The Coalition touchés par la vague de licenciements chez Microsoft 343i, Bethesda et The Coalition touchés par la vague de licenciements chez Microsoft

La vague de licenciements chez Microsoft continue de faire parler d'elle. Hier, le représentant des GAFAM a annoncé officiellement face aux changements économies son intention de se séparer de 4,5 % de ses 220.000 employés à travers le monde (environ 10.000 têtes), et de multiples sources viennent indiquer que plusieurs groupes des Xbox Studios sont affectés.



Selon Bloomberg, 343 Industries est l'un des plus touchés (particulièrement la branche « solo »), mais on parle également de The Coalition et Bethesda, bien que pour cette dernière branche, cela semble être uniquement le responsable des relations publiques et le lead community manager (de The Elder Scrolls Online).



Business Insider indique de son coté que Microsoft a délibérément ciblé des « employés sous-performants ».