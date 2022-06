[Rumeur] God of War Ragnarok reporté (2023) [Rumeur] God of War Ragnarok reporté (2023)

La modification du placeholder laissait craindre le pire, et selon de multiples revendeurs contactés par Gamereactor, Sony leur aurait indiqué sans détour le malheureux report de God of War Ragnarok en 2023, sans plus de précisions.



Gageons que PlayStation ne tardera pas à confirmer (ou démentir) l'information, ce qui dans le premier cas laisserait toute la place pour le remake de The Last of Us, également en attente d'officialisation.