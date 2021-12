Charts Japon : pour ce noël, la Switch fait donc 100 fois plus que les consoles New Gen

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 6 au 12 décembre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.A l'approche des fêtes, c'est encore et toujours Nintendo qui domine le marché japonais, dans des proportions peut-être encore jamais vues tant la nouvelle génération brille par sa discrétion : les stocks de PlayStation 5 sont désormais si bas que la Xbox Series pourraient d'une semaine à l'autre se retrouver devant.Concernant le software, on parler surtout dequi dépasse les 7 millions de ventes uniquement en boîte. La success-story de Nintendo est de fait le jeu physique le plus vendu de l'histoire du Japon, devant le premier(dont les 6,8 millions comptent les bundles avec la Nes), exception faite de la première génération de: 10,2 millions certes, mais avec le cumule des versions Rouge, Bleu et Vert.